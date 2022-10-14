Serenay Sarıkaya’ya Adana Çok İyi Geldi...

Serenay Sarıkaya bilindiği üzere oyunculuktaki performansı ve sosyal medya paylaşımlarıyla da adından sıklıkla söz ettirmeyi başarıyor. Son olarak bir dijital platform olan ve dünya çapında yankı bulan Netflix’te çekmiş olduğu Şahmaran dizisinde yine performansını dile getiriyor. Burak Deniz ve Serenay Sarıkaya’nın başrolünde olduğu bir Netflix dizisi olan Şahmaran’ın 1. sezon çekimleri ise geçen yıl tamamlanmıştı. Dizinin henüz Netflix’te 1. sezonu izleyenlerle buluşmadan ekip Şahmaran dizisinin 2. sezonunda kolları sıvıyarak çekimlere başladı.

Şahmaran Nerede Çekiliyor?

Netflix’te yayımlanacak olan Şahmaran dizisinin 2. sezon çekimleri de 1. sezonda olduğu gibi Adana’da yapılıyor. Şahmaran dizisi Adana’da çekildiğinden dolayı haliyle ünlü oyuncuların birçoğu uzun süreden beri Adana’da zaman geçirmek durumunda kalıyor. Bunlardan birisi de Selenay Sarıkaya oldu. Dizi çekimlerinin Adana’da devam etmesinin neticesi itibari ile hayatının şu an için bir çoğunluğunu Adana’da geçiriyor aynı zamanda işleri olduğu zaman İstanbul’a gidip geliyor.

Serenay Sarıkaya İstanbul’dan Uzaklaşmış Olmanın Mutluluğunu Adana’da Buldu

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya dizi çekimlerinden dolayı bir süredir Adana’da iş durumunda kaldı. Oyuncu ise bir süreliğine de olsa İstanbul’dan ayrılmış olmanın mutluluğunu Adana’da yaşadığını ifade etti. Türkiye’deki elle dergisinin Ekim ayında çıkan sayısı için pozlar veren Serenay Sarıkaya Adana’nın kendisine çok iyi geldiğini de ifade etmekten kendini alamadı.

Ünlü oyuncu elle dergisinde vermiş olduğu röportajda ise bu konu hakkında şu sözleri söyledi. Bazen kendimi hayat koşuşturmasının içerisinde mecbur olduğum şeyleri yaparken buluyorum ve en özümde ne olduğumu kim olduğumu unutup rüzgâra kapıldığımı hissediyorum. Adana’da çektiğimiz Şahmaran dizisi kendim ile baş başa kalıp düşünmeme neden olacak anlar yarattı. Diyerek Adana’da kafasını ne kadar çok dinlediğini de dile getirmiş oldu.