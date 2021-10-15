Son Dakika: Bankamatik Kartı Olanlara 0.77 Faizli Kredi Ödemesi Başladı, Hesaba Yatıyor: Bankalar üzerinden son dakika Yeni bir haber geldi. Son dakika haberi ile birlikte bankamatik kartı veya kredi kartı kullanan kişilere 0.77 faiz oranları ile ihtiyaç kredisi kullandırılacak. Verilecek olan bu ihtiyaç kredisinde 36 ay vade yapılacak ve en fazla 25 bin TL'ye kadar ödeme olacak. 0.77 faiz oranları ile ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen kişilerin Kredi notu en yüksek olması ve gelir durumunun düzenli olması gerekmektedir. Bankalar daha önce kendi bankalarından Kredi kullanmış olan kişilere ve banka kredi politikalarına uygun olan kişilere bu krediyi 25000 TL olarak banka şubelerine gitmeden de başvuru imkanı sunacaktır.

Ziraat Bankası 0.77 faizli kredi verecek mi?

Bankalardan kredi başvurusu yapacağımız zaman ilk aklımıza gelen bankalardan bir tanesi olan Ziraat Bankası düşük faiz oranları ile kredi veren bankaların başında gelmektedir. Ziraat Bankası 0.77 faiz oranları ile şu an için bir kredi kampanyası başlatmadı. 0.77 faiz oranları ile kredi kampanyasına başvuru yapmak isteyen kişiler Bu banka üzerinden düşük faizlerle kredi kullanabilecekler. Ziraat bankası'nın resmi internet sitesi üzerinden veya bu bankada bir hesabınız varsa Ziraat Bankası mobil uygulaması üzerinden kredi başvurunuzu yapabilirsiniz.

PTT 0.77 faizli kredi veriyor mu?

PTT kendi kurumu üzerinden değil bankalar aracılığı ile kredi verdiği için düşük faiz oranları ile kredi imkanı sunmuyor. PTT ile aktif bank antlaşması'nda güncel faiz oranları ile kredi kullanabileceksiniz. Kredi notu düşük olanlar bile bu Kredi kampanyasına katılabilir ve başvurularını hızlı bir şekilde yapabilirler. Cep telefonunuzun mesaj kısmına girerek kredi yazın boşluk bırakın kimlik numaranızı da yazdıktan sonra bu mesajı 3050 numarasına gönderin. 30 50 numarasına göndermiş olduğunuz mesaj sonrasında banka 5 dakika içerisinde Kredi sonucunu verecek, onaylanan kredi isterseniz PTT şubelerden isterseniz bir ev veya iş adresinizde kullanabileceksiniz.

Özel bankalardan 0.77 faizli kredi

Bankalar üzerinden verilecek olan 0.77 faizli kredi sadece kendi özel müşterilerini verilecek olan bir kredi kampanyası olacaktır. Akbank İş Bankası teb Bankası ve ING bank üzerinden kredi notunuza göre faiz oranları ile kredi kullanabilirsiniz. 0.77 faiz oranları ile ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen kişiler 36 ay vadeli Kredi kullanırlarsa ilk taksit ödemesinde de 3 ay erteleme yapma imkanı sunulmaktadır. 0.77 faiz oranları ile kredi kampanyası başladıktan sonra sizlere hemen hızlı bir şekilde bu Kredi haberini sitemizde vereceğiz.