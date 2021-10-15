Denizbank Tarafından Yeni Yapılan Duyuru 0.59 Faiz Oranı ile Kredi kendi müşterilerine tanıyor: Denizbank tarafından yeni yayınlanan habere göre 0.59 faiz oranı üzerinden müşterilere nakit ihtiyacına yönelik bir kampanya düzenledi.

Denizbank tarafından düzenlenen yeni ihtiyaç kredisi ile birlikte 0.59 faiz oranı üzerinden her vatandaş faydalanabilecektir. Krediden faydalanmak isteyen müşteriler daha önceden banka üzerinden kredi alarak düzenli bir şekilde ödeme yapması gerekmektedir. Denizbank kendi müşterilerine Özel İhtiyaç Kredisi olarak 36 ay vade üzerinden ödenecek 25 bin TL'ye kadar kullanma imkanı sunmaktadır. Resmi internet sitesi aracılığıyla yapılan duyuruda özel müşterilere anında onay verileceği belirtildi.

Denizbank söz konusu kampanyanın dışında da Kredi politikalarını sağlayan müşterilere özel yeni kampanyalar da düzenlemeye devam ediyor. Denizbank şubesine gitmeden kredi başvurusu SMS yolu ile yapabilmektesiniz. Kredi yazarak bir boşluk bıraktıktan sonra T.C. Kimlik numaranızı 3280 numarasına mesaj olarak göndererek kredi onayı için gerekli sonucu alabilirsiniz. Onay mesajını alan müşteriler ise Denizbank ihtiyaç kredisi kullanımına hemen başlayabilir.

Denizbank 0.59 Faizli Verilen Kredi Şartları Nelerdir?

Denizbank aracılığı ile sunulan mevcut kredi kullanmak isteyen vatandaşlar başvurularını gerçekleştirdiği takdirde Kredi notuna göre onay alabilmektedir. Mevcut Kredi notuna 1200 ve üzerinde olması gerekmektedir. Böylelikle 0.59 oran üzerinden Denizbank ihtiyaç kredisi başvurular olumlu şekilde sonuçlanmaktadır. Özel müşteri grubunda yer almıyorsanız da yine bankaların güncel faiz oranları üzerinden kredinizi kullanabileceksiniz.

0.59 Faizli Kredi Başvuruları Nasıl Yapılmaktadır?

Denizbank kredisi başvurusunda bulunmak adına faiz oranları sadece 0.59 üzerinden verilmektedir. Mevcut hesabınıza özel mobil uygulama üzerinden giriş yaptıktan sonra 0.59 faizli kredi den yararlanabileceksiniz. Onay alan kredileri hemen hesaba aktarılmaktadır. Size özel tanımlanması sonrasında 0.59 faizli kredi hakkına sahipseniz banka uygulaması açtığınızda bir onay ekranı gelecektir. Daha sonrasında onay mesajı alınmış ise bankaya giderek kredinizi teslim alabilirsiniz. Mevcut Denizbank hesabınız bulunuyor ve internet şifresine sahipseniz banka şubesine gitmesine gerek kalmayacaktır. İnternet şubesi üzerinden tanımlanan krediyi kullanarak ihtiyaçlarınızı giderebilirsiniz. İlerleyen süreçte yeni kampanyalar ile Denizbank müşterilerinin yanında olmasını ise sürdürecek.