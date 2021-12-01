Son Dakika, Bankamatik Kartı Olan, ATM Üzerinden İşlem Yapan Kişilere En Az 8 En Fazla 25 Bin TL Ödeme Veriliyor

8000 TL ile 25000 TL arasında ihtiyaç kredisi veren bankalar hangileridir? 8 bin TL ile 25000 TL arasında ihtiyaç kredisi alacağınız bankaların kredi başvuru şartları nelerdir? Sizlere yazımızda 36 ay vadeye kadar alacağınız 8000 TL ile 25000 TL arasında ihtiyaç kredisi veren bankalar hakkında bilgiler vereceğiz. Bu limit arasındaki kredileri kimlikle alabileceksiniz kredi banka politikalarına uygun olmanız durumunda vereceğimiz bankalar üzerinden yapacağınız kredi başvurusunda onay alabilir ve onaylanan kredinizi de hemen aynı gün içerisinde kullanabilirsiniz.

Denizbank 8000 TL ile 25000 TL kredi başvurusu

Denizbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak istiyorsanız bankaya SMS atabilirsiniz. SMS ile kredi başvurusu yaptıktan sonra 5 dakika içerisinde kredi sonucu sizlere gelecektir. SMS ile kredi başvurusu yapmak istiyorsanız kredim yazın boşluk bırakın t.c. kimlik numaranızı 32-80 numarasına gönderin. Bu şekilde kredi başvurusu yapmış olacaksınız. Kredi başvurusu onaylanan müşteriler aynı gün içerisinde kredilerini bankalar aracılığı ile kullanabileceklerdir. Denizbank ayrıca internet bankacılığı üzerinden de 25000 TL ye kadar müşterilerine sadece online olarak kredi imkanı sağlamaktadır.

Vakıfbank 25 bin TL'ye kadar kredi başvurusu

Devlet bankası olarak hizmet veren Vakıfbank üzerinden de 25 bin TL'ye kadar ihtiyaç kredisi başvurusu yapabilirsiniz. Kredi başvurusu yaptıktan sonra banka sizlere 36 ay vadeye kadar düşük faiz oranları ile birlikte kredi imkanı sağlamaktadır. Kredi kullanacak olan kişilerin en yakın Vakıfbank şubesine giderek bu işlemleri yapacağını söyleyebiliriz. Ayrıca Vakıfbank 25000 TL ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak müşterilerin gelir durumuna ve düzenli olarak yatan bir maaşa bakacaktır. En az 6 aylık sigortası olan çalışan kişiler bu kredileri kullanabilirler. Yeni bir işe başladıysanız başvuru yaptıktan sonra onay alsanız bile kredi kullanımı yapılmaktadır. Vakıfbank üzerinden daha önce kredi kullanmış ve maaş alan müşteriler ise Vakıfbank mobil uygulamasına girerek buradan ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabiliyor.

ING Bank kredi başvurusu nasıl yapılır?

8000 TL ile 25000 TL arasında ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilerin başvuru yapacakları bankalardan bir tanesi de ING Bank olmaktadır. ING Bank üzerinden hızlı bir şekilde kredi başvurusunu yapabiliyorsunuz. Bankanın resmi internet sitesine girerek buradan ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurarak işlem yapmanız mümkündür.

8000 TL ile 25000 TL arasındaki ihtiyaç kredisi başvurusu müşterilere hemen anında verilmektedir. Kredi başvurusu sonrasın da banka sizlerin kredi notuna göre de faiz oranlarından yararlanılmaktadır. Bu şartlara uygun olduğunuzu düşünüyorsanız ING Bank internet sitesi üzerinden kredi başvuru formunu doldurarak ne kadar onay alacağınızı öğrenebilirsiniz. Ayrıca bankanın internet bankacılığına kullanan kişilerde ise ING Bank mobil uygulamasına görerek banka şubelerine gitmeden kredileri de kullanabiliyor. ING Bank 36 ay vadeye kadar verdiği bu krediler de ilk taksit ödemeniz dedi 3 ay erteleme yapmaktadır. Ayrıca size en yakın banka şubesine giderek buradan da kredi başvurunuz yapabiliyorsunuz.