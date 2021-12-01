Araç fiyatları uçuyor! Aralık ayı zamlı araç fiyatları sonrası ÖTV indirimi gelir mi? 2. el piyasası uçacak mı

Piyasada sıfır otomobil bulmak zorlaşsa da gelen zamlarla birlikte Aralık ayında otomobiller el yakıyor. Herkes 2. el piyasasının düşmesi için teoriler üretirken, gelen zamlarla birlikte adeta soğuk duş etkisi yaratıyor.

Sıfır otomobiller zam şoku!

2021 Aralık ayında bir çok otomobil modeline zam geldi. Gelen zamlarla birlikte araç fiyatları adeta rekor kırdı. İşte 2021 Aralık ayında gelen zamlarla birlikte yeni araç fiyatları.

Seat araçlar zamlandı!

Temmuz ayında 270 bin tl satılan Seat Arona fiyatı en son zamla 399 bin TL olmuştu. Aralık ayı zammıyla birlikte 450 bin TL fiyata yükseldi.

Megane araçlar zamlandı!

Başlangıç fiyatı 325 Bin TL başlayan Megane araçlarda dizel almak isteyenler artık 507 bin TL gözden çıkartmak zorunda kalacak.

Kia zam şampiyonluğuna oynuyor!

2019 yılında 103 bin TL olan Kia marka araçlar geçen zamla birlikte 250 bin tl olmuştu. Kia aynı aracı 350 bin TL satışa sunuyor.

Kia stonic elegance aracı 266 bin tl'den 430 bin tl çıkarak rekor kırdı.

Honda zamlandı!

Hondada satılan 136 bin tl nc750x araçlar şu an itibariyle 158 bin tl yükseldi.

Honda Civic fiyatları ise 435 bin TL yükseldi.

Volkswagen araçlar zamlandı

Volkswagen marka araçlarada zam geldi. 402 bin TL satılan Polo araç an itibariyle 442 bin tl satışa sunuldu.

ÖTV sıfırlanır mı sorusu!

Kur farkından dolayı bir çok vatandaş gelen zamlardan sonra ÖTV indirimi değil, ÖTV sıfırlaması bekleniyor. Devlet otomobilden vergi almaya devam ederse kimsenin araç alamayacak noktada olduğu bildiriliyor. Hal böyle olunca ÖTV sıfırlama gelirse 2. el piyasasında sert bir düşüş olması bekleniyor. Bu zamlarla birlikte araç almak imkansız bir noktaya doğru gidiyor.