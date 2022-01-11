Son Dakika: Bankamatik Kartı Kullanıyorum Diyorsanız 13000 TL Ödeme Hesabınıza Yatıyor. Bankamatik kartı kullanan vatandaşlar bankalar üzerinden 13 bin TL'ye kadar ödeme alabilecek. yapılan Açıklama ile birlikte özel bankalar ve kamu bankalarının yapmış olduğu Bu kampanyada 13 bin TL 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi bireysel olarak kullandırılacak. kredi kullanmak isteyen kişiler banka kredi politikalarına uygun olması durumunda hemen onay olabilir ve 13000 TL'ye kadar kredi kullanabilir.

Akbank

Akbank yapmış olduğu resmi internet sitesi üzerindeki duyuru ile birlikte vatandaşlara 13 bin TL'ye kadar ihtiyaç kredisi vereceğini açıkladı. acil ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar 36 ay vadeli kredi kullanmak istiyorsa Akbank Bu size yardımcı olacak kampanya detaylarını söyledi. ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar bankanın resmi internet sitesine girerek buradan ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurabilir ve kredi başvurusunda bulunabilir. Akbank resmi internet sitesi üzerinden yapmış olduğunuz kredi başvurusu sonrasında sizlere 5 dakika içerisinde Kredi sonucu gelir ve onaylanan tutar kadar kredi hesaba yatar. banka hesabınızın olması durumunda kredi başvurusu onay alan vatandaşlar banka şubelerine gitmeden parayı hesaba yatırabilir.

DenizBank

Denizbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak istiyorsanız en kolay yöntemlerden bir tanesi olan SMS ile kredi başvuru yöntemi ile başvuru yapabilirsiniz. Sms ile ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan vatandaşlar cep telefonlarının mesaj kısmından kredim ve kimlik numarasını yazarak 3280 numarasına göndermeleri ile birlikte DenizBank'ın başlatmış olduğu bu kampanya Kredi başvurusunda bulunabilir. kredi onayı alan kişiler en yakın banka şubesi üzerinden gelir belgesiz olarak verilen bu Kredi kampanyasına katılarak ihtiyaç kredisi kullanabilir.