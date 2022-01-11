Akbank Yeni Hesap Açan ve İnternet Şifresi Alan Kişilere Düşük Faizli Olmak Kaydıyla 10.000 TL Ödeme Veriyor

Akbank son dakika yapmış olduğu kampanya haberi ile birlikte vatandaşlara yeni hesap açmaları durumunda 10.000 TL ödeme vereceğini açıkladı. Akbank ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan vatandaşlar 10.000 TL nakit kredi kullanmaları durumunda 36 ay vadeli ve ilk taksit ödemesini 90 gün ertelemeli Kredi kullanabilecek.

Akbank resmi internet sitesi üzerinden başvurusu yapılacak olan bu Kredi kampanyasına katılmak isteyen kişilerin ilk defa hesap açması durumunda banka düşük faiz oranları ile birlikte hızlı bir şekilde ertelemeli kredi kullanma imkanı sunacaktır.

Akbank müşterisi olan kişiler kendi hesapları üzerinden alacakları internet bankacılığı şifresi ile birlikte banka şubelerine gitmeden Akbank Direkt uygulamasına girerek buradan 7 gün 24 saat internet bankacılığı kredisi başvurusunda bulunabiliyor. ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak isteyen kişiler Ayrıca banka kredi politikalarına uygun olması gerekmektedir.

Akbank kredi vereceği müşterilerin banka kredi notu sorgulamasını yaptıktan sonra kredi onayı vererek hesaplarına para yatırmak dadır. Kredi kullanacak olan kişiler en düşük 1400 ve üzerinde kredi notu olması durumunda banka üzerinden acil durumlar için kredi kullanabilir.

Akbank SMS ile Başvuru

Akbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan kişiler banka şubelerine gitmeden ne kadar kredi onayı aldıklarını öğrenmek istiyorlarsa bankanın sms kredi servisine başvuru yaparak hemen sonuç öğrenebilir. sms ile ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan vatandaşlar cep telefonlarının Mesaj kısmına girerek Kredi yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numarasını da yazarak 4425 numarasına bu mesajı gönderebilir. kredi başvurusu yapacak olan kişiler 5 dakika içerisinde SMS ile kredi sonucunu alabilir ve onaylanan tutarı Eğer banka şubesinden kullanmak istiyorsanız kimliğiniz ile birlikte gelir belgesiz olarak size en yakın banka şubesine giderek başvuruda bulunabilirsiniz.

Akbank şubeleri ne gidecek zamanı olmayan vatandaşlar için banka resmi internet sitesi üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapılmaktadır. Akbank şubeleri ne gidecek zamanı olmayan kişiler en kısa yöntemlerden bir tanesi olan internet sitesi üzerindeki ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurarak hemen Kredi sonucunu öğrenebilir onaylanan Kredisini de mobil uygulama üzerinden hemen kullanabilir.