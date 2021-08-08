Son Dakika, Bankalarda Hesabı Olan Kişilere 16000 TL Ödeme Yapılacak, Tek Şart Var!

16000 TL 90 gün ertelemeli 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi kampanyası başladı. Sizlerde eğer aynı gün içerisinde kredi kullanmak istiyorsanız ve ertelemeli olarak kredi almak istiyorsanız, 16000 TL kredi kampanyası yapan bankalar üzerinden kredi başvurusu yapabilirsiniz. Kredi başvurusu yapacak olan kişilerin banka kredi şartlarına uygun olması durumunda hemen aynı gün içinde onay alacağını söylemek istiyoruz.

İhtiyaç kredisi başvurusu yapıp hemen onay almak istiyorsanız, öncelikli olarak banka kredi notunuzun yüksek olması gerekiyor. Bankalar, siz kredi başvurusu yaptığınız zaman sizin kimlik numaranız üzerinden kredi notu sorgulaması yaparlar. Kredi notu uygun olan kişilerde, bankadan kredi kullanır. Yapılan son kampanya olan 16000 TL İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılmak istiyorsanız, Kredi notunuzun en az 1200 ve üzerinde olması gerekiyor. Bu şartlara uygun olan kişiler bankalardan da sıkıntısı yoksa, kredilerini, ister banka şubesinden kimlikle, isterse de internet bankacılığı üzerinden kullanabilirler.

Halkbank 16000 TL 90 gün ertelemeli 36 ay vadeli kredi başvurusu

Halkbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak istiyorsanız size en yakın Halkbank şubesine kimliğinizle birlikte gidebilirsiniz. Kredi başvurusu yaptıktan sonra banka, 3 ay ertelemeli ve toplamda 36 ay vadeli, sizlere kredi verir. Kredi kullanacak olan kişilerin kredi notu uygun olması durumunda sigorta durumlarına da bakılacaktır. Bir iş yerinde çalışıyorsanız, en az 6 aydır aynı iş yerinde sigortalı olarak çalışıyor olmanız gerekmektedir. Kredi başvurusu yapan kişiler, ayrıca, emekli olması durumunda da emekli maaşları bu bankadaysa kredilerine şubelere gitmeden internet bankacılığı üzerinden de kullanabilirler. Banka, kamu bankası olmasından dolayı daha düşük faiz oranlarıyla birlikte müşterilerine kredi imkanı sağlamaktadır.

QNB Finansbank 16000 TL 90 gün ertelemeli 36 ay vadeli kredi başvurusu

QNB Finansbank üzerinden kredi başvurusu yapmak istiyorsanız, bir mesaj atarak hemen kredi onayı alabilirsiniz. TC kimlik numaranızı 5030 numarasına mesaj atarak bu banka üzerinden kredi başvurusunda bulunabiliyorsunuz. 16000 TL'ye kadar onay alacağınız kredilerde banka şubelerinden kimlikle kredinizi kullanabilirsiniz. Kredi başvurusu için ayrıca bu bankada hesabı olan kişiler internet bankacılığı veya finansbank Mobil uygulaması üzerinden de kredi başvurusu yapabilir. Online olarak yapılacak kredi başvurularında, onay almanız ile birlikte onaylı tutarı, hemen Finansbank, hesabınıza atabilirsiniz.

TEB 16000 TL 90 gün ertelemeli 36 ay vadeli kredi başvurusu

3 ay ertelemeli 36 ay vadeli 16000 TL ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen kişiler TC kimlik numaralarını 44 66 numarasına mesaj atarak TEB Bankası kredi başvurusunda bulunabilir. Kredi başvurusunda bulunan kişiler, hızlı bir şekilde ne kadar onay alacaklarını görebilirler. Kredi onayı alırsanız size en yakın TEB bankasına giderek kredinizi kullanabilirsiniz. Ayrıca banka şubelerine giden kişiler kimlikleriyle birlikte kredi başvurularını yapabiliyor. Kredilerde onay almak için kredi notu en az 1200 olması gerekli. Ayrıca www.teb.com.tr adresinden de başvuru yapabilirsiniz.