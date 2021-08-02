Son Dakika: Bankalar Birleşti, Tek Tıkla 30.000 TL Hesaplara Yüklenecek, Kampanya Rekor Kırıyor

30.000 TL tek tıkla kredi veren bankalara başvuru yapmadan önce banka politikalarına uygun olup olmadığınızı sorgulamanız gerekiyor. Özellikle kredi notu düşük olan müşterilerin online ve bankaya gitmeden kredi almanın epeyce zordur. Çünkü sistemsel olarak bankalar sizlere otomatik kredi sorgusu yapacağı için kredi notu düşük olan müşteriler maalesef onay alamaz.

Bu sebeple kredi skoru en az 1200 ve üzerinde olan müşterilerin kredi alabileceğimini sizlere söylemek istiyoruz. Tek tıkla alacağınız krediler online olarak verilmektedir. Bunun için bir internet bankacılığı şifrenizin olması ve kredi başvurusu yapacağınız bankada bir hesabınızın olması gerekiyor. Bu şartlara uygunsanız aşağıdaki bankalardan, hemen 30 bin TL'ye kadar kredinizi 7 gün 24 saat başvuru yapabilir ve hemen hesabınıza atabilirsiniz.

Enpara 30.000 TL tek tıkla kredi kampanyası

Enpara.com Bankası, QNB Finansbank üzerinden kurulan bir bankadır. Bu banka sadece dijital olarak hizmet vermektedir. Şubesiz bankacılık da ülkemizde ilk kurulan banka olan enpara.com bankası, ihtiyaç kredisi veren bankaların başında gelmektedir. Banka verdiği tüm ihtiyaç kredilerinde online işlem yapıyor ve sizi bankaya gitmeden kredinizi kullandırıyorlar. Bunun için bankanın müşterisi olmanız gerekiyor. Banka müşterisi değilsiniz bankanın resmi internet sitesine girerek buradan banka kredi başvuru formunu doldurup işlem yapabilirsiniz. Onaylanan Kredinizi adresinizde enpara.com müşteri temsilcisi ile birlikte kullanacaksınız, banka müşterisi olmasanız bile sizin adresiniz de bu işlemler yapılacaktır. Enpara.com kredi gibi ayrıca kredi kartı ve diğer bankacılık işlemlerinde yapacağımız bir bankadır. Şubesiz olduğu için yaptığı tüm işlemlerde hiçbir masraf almayacaktır.

Akbank Tek Tıkla 30.000 TL ihtiyaç kredisi

Akbank üzerinden de tek tıkla 30.000 TL ihtiyaç kredisi başvurusu yapabiliyorsunuz. Akbank ihtiyaç kredisi kampanyası başvurusu yapacak olan müşteriler, Akbank Direkt uygulamasına girerek buradan direkt Kredi seçeneğini seçip işlem yapabilirler. 30 bin TL'ye kadar 36 ay vade ile verilecek olan bu krediler de 3 ay erteleme imkanından da faydalanabilirsiniz.Tek tıkla onay alacağınız ve tek bir tuşa basarak kredi hesabını da atacağınız Akbank, online kredi kredi notu yüksek olan müşterilere verilmektedir.

Yapı Kredi Bankası tek tıkla 30.000 TL hesabında

İhtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan müşteriler, Yapı Kredi Bankası mobil uygulaması üzerine girerek de 30 bin liraya kadar ihtiyaç kredisi kampanyasından faydalanabilirler. Bu krediler size hiçbir şekilde bankaya gitmeden başvuru yapacaksınız. Kredi onayı aldıktan sonra banka sizlere krediyi kullanmak istiyorsanız hesabınıza parayı geçirebilirsiniz. Diye bir uyarı verecek eğer onaylarsanız, 36 ay vadeye kadar bu krediyi hesabınıza aktarabilirsiniz. Hafta sonu dahil kullanabileceğiniz bu krediyi banka müşterileri harici kişiler maalesef kullanamayacaklar.