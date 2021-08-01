İçli Köfte Nasıl Yapılır? Antep Usulü İçli Köfte Tarifi!

Antep usulü içli köfte yapmak için gereken malzemeler karabiber, tuz, 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber, 1 su bardağı dövülmüş ceviz, 2 yemek kaşığı tereyağı, 2 adet soğan, 650 gram orta yağlı kıyma, 1 su bardağı irmik, 1 adet yumurta, 1 yemek kaşığı biber salçası, 500 gram köftelik bulgur, 1 yemek kaşığı domates salçası ve yarım su bardağı undur.

İçli köfte yapımı için gereken malzemeler hazırlandıktan sonra öncelikle tavaya tereyağı eklenir ve eritme işlemine başlanır. Tereyağı eridikten sonra tavaya kıyma da eklenir. Tereyağı üzerine eklenen kıymanın kavrulması için 15-20 dakika beklenilmesi gerekmektedir. Kavrulma işlemi ardından doğranmış soğanlar da eklenir ve pişmesi için beklenilmesi tavsiye edilir.

Kıymanın pişmesine yakın olarak baharatlar ile tuzun eklenmesi de gerekmektedir. Karıştırma işlemi yapılır ve daha sonra tava ocaktan alınır. Karışımın üzerine isteğe göre dövülmüş cevizler de eklenebilir. İç harcı soğuması ardından kullanıma hazır bir hale gelecektir.

İrmik ve bulgur bir kaba alınarak karıştırılır ve karışımın üzerine sıcak su eklenir. Karışım yumuşadıktan sonra dinlenmesi için bırakılmalıdır. Yumuşayan karışım daha sonra çiğ köfte yoğurulur gibi yoğrulur. Ardından kalan malzemeler de karışımın üzerine eklenir.

Köfteleri yapmaya başlamak için hamurun ele yapışmayacak bir kıvama gelmesi gerekmektedir. Hazırlanan hamurdan cevizden biraz büyük miktarda koparılır ve parmak ile bir tarafından çukurlaşana kadar yoğurmaya devam edilmesi gerekmektedir. Çukur oluşması ardından bir ya da iki kaşık iç harcından alınır ve hamurun içine eklenerek kapatılır.

Antep usulü içli köfte yapımında dikkat edilmesi gereken en önemli nokta hamurun ince olması olarak karşımıza çıkmaktadır. Anlatılan işlemler bittikten sonra tüm köftelerin bir tepsiye dizilmesi ve daha sonra kızartma tenceresine alınması gerekmektedir. İçli köfteler kızarması ardından kağıt havluya koyulur ve fazla yağın çekilmesi sağlanır.