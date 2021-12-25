Son Dakika Bankalar Açıkladı: T.C Kimlik Numaralarınız Üzerinden Hesabınıza 4.000 TL’niz Yatmış Olabilir!

Son dakika kampanyalarını bankalar paylaşmaya devam ediyor. T.C kimlik numaranız üzerinden hesabınıza 4.000 TL’niz yatmış olabilir. Henüz bu parayı almayanlar mevcut.

Özellikle ekonomik sıkıntı yaşayan vatandaşların başvurdukları bankalar güncel olarak kampanyalar düzenleyerek vatandaşların acil ihtiyaçlarını gidermeye devam ediyor. Kampanyalarda bankalara gitmeden mobil bankacılık üzerinden hesabınıza para aktarabiliyor veya hesabınızdan para çekebiliyorsunuz. T.C kimlik numarası üzerinden ödeme almak isteyen vatandaşlarımız birçok bankanın yapmış olduğu bu kampanyaya başvuru yaparak 4.000 TL ödeme alabiliyor. Öncelikle bu 4.000 TL ihtiyaç kredisi olarak verilecek. İlk taksit ödemenizi 3 ay erteleyerek 36 ay vade ile ödeme yapabileceksiniz. 4.000 TL olan nakit destek kredisini alabilmek için tek şart belirtilen şartlar için uygun olmak.

QNB Finansbank

Qnb Finansbank üzerinden yapılan kampanya için ihtiyaç kredisi kullanan vatandaşlar T.C kimlik numarası üzerinden 5030’a mesaj atarak hızlıca başvuru yapabilirler. Banka da hesabı olan vatandaşlar ise T.C kimlik numarasına mesaj gönderip onay alırlarsa banka şubelerine gitmeden mobil uygulama üzerinden hesaplarına paralarını yatırabilecekler. QNB Finansbank’tan düşük faiz oranları ile işlem yaparak 36 ay vadeye kadar uzatabileceksiniz.

Yapı ve Kredi Bankası

Yapı ve Kredi Bankasının yapmış olduğu kampanyaya göre bu banka üzerinden 4.000 TL ihtiyaç kredisine başvurabilirsiniz. Yapı kredi mobilden bankacılıktan 4.000 TL ve 36 ay vade kredisi için şubeye gitmenize gerek kalmayacak. Yapı ve Kredi Bankası 4.000 TL üzerine ihtiyaç kredisi yapan vatandaşlar için uygun faiz oranı ile kredi imkânı sunmaktadır. Banka şubesi veya bankanın resmî web sitesi üzerinden başvurularınızı gerçekleştirebilirsiniz. Dilerseniz 4411 numarasına mesaj atıp başvuru onayı da alabilirsiniz.

ING Bank

ING bank üzerinden başvuru yapmak isteyen vatandaşlarımız bankanın resmî web sitesi üzerinden ihtiyaç kredisine başvuruda bulunabilir. Resmî web sitesinden yapılan kredi başvurularında onay alan vatandaşlarımız ihtiyaç kredi formuna yazdıkları banka şubesi üzerinden gelir belgesi olmadan kredi kullanabileceklerdir. ING Bank 4.000 TL kredi kampanyalarında 36 ay vade imkânı ve ilk taksit seçeneklerine 3 ay erteleme yapmaktadır. Ancak bunu vatandaşın kredi puanına göre değerlendirmektedir.