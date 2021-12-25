Garanti BBVA 65.000 TL'ye Kadar Yeni Yaptığı Kampanyanın Tanıtımını Yaptı, İhtiyacı Olanlara Verilecek

Vatandaşların parayı sıkışmış oldukları durumlarda en çok tercih ettikleri kredi durumunda olan ihtiyaç kredisi çoğu zaman rahat bir nefes almaya yardımcı oluyor. Vatandaşa rahat bir nefes aldıracak yeni bir ihtiyaç kredisi duyurusu ise kısa bir süre önce Garanti Bankası'ndan geldi.

Yılbaşına yaklaştığımız şu günlerde bankaların sağladığı kampanyalar birbiri ardınca devam ediyor. Adeta bir bankanın kampanyasını diğer bankanın kampanyası izliyor. Garanti Bankası'nın 36 ay vade ve 3 aylık öteleme ile yapılandırdığı 65.000 Türk Lirası miktarındaki ihtiyaç kredisi Banka tarafından krediyi almak için uygun şartları karşılıyor olan vatandaşların kullanımına açıldı. Düşük olarak nitelendirmenin mümkün faiz oranlarıyla bu ihtiyaç kredisi vatandaşların birçok anlamda rahatlamasına etki edecek. Garanti Bankası'nın açtığı bu ihtiyaç kredisi bir kesime yönelik olarakta değil, çalışan veya emekli fark etmeksizin Banka tarafından herkesi kapsayacak bir şekilde halkın kullanımına sunulmuş bulunmakta.

Garanti Bankası'nın 65.000 TL'lik İhtiyaç Kredisinden Yararlanmanın Şartları

Garanti Bankası'nın açmış olduğu 65.000 Türk Lirası miktarındaki krediden yararlanabilmek için vatandaşların, Garanti Bankası'nın belirlediği bazı şartları karşılıyor olması gerekmekte. Bu ihtiyaç kredisini kullanmak isteyen ve sigortalı olarak çalışan kişinin en az 90 gündür aynı kurumda hizmet veriyor olması, bu ihtiyaç kredisini kullanmak isteyen emeklinin ise emekli maaşını Garanti Bankası'ndan alıyor olması gerekmekte. Garanti Bankası'nın sağladığı ihtiyaç kredisinden yararlanmak için gerekli olan şartlar bununla da sınırlı kalmıyor. 65.000 Türk Lirası miktarındaki ihtiyaç kredisini almaya hak kazanmak için ihtiyaç kredisine başvuran kişinin Bankadaki kredi notu en az 1100 seviyesinde olmak durumunda.

İhtiyaç Kredisi İçin Başvuruda Bulunma Süreci ve Onaylanması

Krediye başvuruda bulunduktan çok kısa bir süre sonrasında başvurunun onaylanıp onaylanmadığı Garanti Bankası tarafından size bildirilecektir. Krediye Garanti Bankası'nın internet sitesinden krediyi almanız için gerekli formu doldurarak veya yanınıza kimliğinizi alıp en yakın banka şubesine giderek bankada bulunan görevlilerin size vermiş olduğu formu doldurduktan sonra başvuruda bulunabilirsiniz. İhtiyaç kredisine yapmış olduğunuz başvurunuz eğer ki onaylanırsa, onaylandıktan çok kısa bir süre sonra paranız hesabınıza yatırılacaktır.