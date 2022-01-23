Son Dakika Banka Kredi Haber Var: 0.80 Faiz Oranları ile İhtiyaç Kredisi Verilecek. 0.80 faiz oranlarıyla ihtiyaç kredisi alacak olan kişilere hangi bankalar üzerinden işlem yapılacak belli oldu. Bankalar üzerinden ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen vatandaşlar, sürekli olarak güncel kampanyaları, araştırarak en düşük faiz oranlı kredinin hangisi olduğu hakkında bilgi almak istiyor. Kamu bankaları ve özel bankaların başlatmış olduğu kampanyalarda özellikle kendi bankasında iyi müşteri grubunda olan kişilere düşük faiz oranlarıyla kredi imkanı sağlanıyor.

İhtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar için hem kamu bankaları, hemde özel bankaları, başlattıkları bu kredilerde 0.80 faiz oranları ile krediye sadece kendi bankasında hesabı olan vatandaşlar için veriyor. Nakit ihtiyacınız varsa ve ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorsanız, 0.80 faiz oranlarıyla kredi alabilmeniz için başvuru yapacağınız banka üzerinden daha önce bir kredi kullanmış olmanız ve bu krediyi de düzenli ödemiş olmanız gerekiyor. Belirtilen bu şartlara uygun olan kişiler, 18 yaşından büyük olması durumunda ve kredi politikalarına uygun olması durumunda kamu bankaları ve özel bankaların yapmış olduğu kampanyalara katılarak ihtiyaç kredisi kullanabilir.

Ziraat Bankası

Ziraat Bankası üzerinden 0.80 faiz oranları ile birlikte kredi kullanmak isteyen kişiler daha önce bu bankadan kredi kullanmış ve banka müşterisi olması durumunda sadece 20.000 TL'ye kadar bu limitlerde kredi kullanabiliyor. 20000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişiler banka şubeleri üzerinden banka internet sitesi üzerinden ve banka müşteri hizmetleri numarası üzerinden kredi başvurusunu yaparak, 36 ay vadeye kadar kredi taksit ödemelerini erteleyebilir.

Garanti Bankası

Garanti Bankası üzerinden 0.80 faiz oranları ile kredi kullanmak isteyen kişilere sadece 5000 TL'ye kadar limit ayırdı. Acil durum için kullanabileceğiniz 5000 TL İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılacak olan kişiler, Garanti Bankası şubelerine gitmeden internet sitesi üzerinden 36 ay vadeli 5000 TL kredi kullanabilir. Banka ayrıca bu krediyi sadece banka hesabı olan ve bankadan daha önce kredi kartı veya kredi kullanmış olan kişiler için yapmaktadır. Sigortalı olarak çalışan vatandaşlardan banka, son işyerinde 3 ay Sigorta primlerinin yatıyor olmasını istemektedir.