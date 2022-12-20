SON DAKİKA: Banka hesabı olanları ilgilendiren haber: Faizsiz Nakit Avansını Almayı Unutmayın!

Kredi kampanyaları gündemden düşmüyor. Sürekli gündemde kalan banka kredilerinde yeni gelişme! Bankalardan kredi haberinde farklı uygulama geldi. Kredi ihtiyacı duyan kişiler dönem dönem banka kredi paketlerini inceliyor. Kredi kullanmak isteyenler, kredi kampanyalarını takip ederken, kredi kullanmak istemeyenler, kredi çekemeyenler çeşitli alternatif yöntemler deniyor.

Kredi kullanmayan ya da kullanamayan kişiler, nakit avans desteğini araştırıyor. Nakit avans desteğindeki en büyük avantaj faiz uygulamasının olmaması. Faizsiz olarak kullanılan nakit avansı kullanmak isteyenlere bankadan 500 lira hediye.

5000 TL’lik Tutarlı Faizsiz Nakit Avansını Alma İmkânı!

Bankalar kredi faizlerinde yüksek oran uygulamaları, nakit ihtiyacı olanlar için yeni yöntemlerin arayışını itiyor. Kredi faiz oranlarında yükselişlerin yaşanması, vatandaşları tedirgin etti. Bankaların yolunu tutan vatandaş, kredi paketlerinin faiz oranlarını görünce geri çekiliyor. Düşmesi beklenen faiz oranlarının uzun süredir düşmemesi aksine yükselmesi, vatandaşların ümitlerini yok ediyor. Bankalar tarafından faiz oranlarında düşme gerçekleşmeyince farklı kampanya yürütüyor.

Bankalar düşük faiz oranlar ile farklı kampanyalar yürütüyor. Yürütülen kampanyalardan biri de nakit avans uygulaması. Sistemde vatandaşlar bankadan faizsiz olarak nakit avans çekebilecek. Sıfır faizli olan nakit avans ile kredi çekmeden kerdi kullanılabilecek. Kredi kadar yüksek meblağlarda olmasa bile 5 bin lira tutarındaki nakit avans imkânı birçok kişiyi rahatlatıyor. Biraz olsun rahat bir nefes almak için kullanılan tutar faizsiz olarak kullanılabilecek. Verilecek olan 5 bin liralık nakit avans faizsiz olmasının yanı sıra diğer bir avantajı ise taksitli olmasıdır.

Taksitli olarak geri ödenecek olan nakit avans başka artıları da mevcut. 5 bin lira tutarındaki nakit avans kullanımı, bankadan 5 bin lira nakit avans kullanıldığında ayrıca 500 TL bankadan hediye alınabilmesidir. 5 bin lira nakit avans kullanana 500 TL tutarında banka müşterisine hediye ediliyor. Faizsiz olarak taksitli olan nakit avans imkânı hangi bankanın sağladığı merak konusu. Merak edilen konu Garanti Bankası tarafından açıklandı. Faizsiz nakit avansı Garanti Bankası sunuyor. Kredi kullanma imkanı bulamayan veya kredi kullanmak istemeyen kişiler nakit avans imkanından faydalanabilir.