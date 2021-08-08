Son dakika banka haberi: 40.000 TL, 12 ay 24 ay ve 36 ay vadeli kredi kampanyası başladı

40.000 TL, 12 ay 24 ay ve 36 ay vadeli kredi kampanyası başladı. 40.000 TL kredi veren bankalar hangi şartlarda onay veriyor? Sizlerde eğer ihtiyaç kredisi olarak 40.000 TL kredi başvurusu yapmak istiyorsanız vereceğimiz bankalar üzerinden 12, 24 ve 36 ay vade ile kredi başvurusunu nasıl yapabilirsiniz bunun hakkında bilgiler vereceğiz. Detaylar Haberimiz...

İhtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan kişiler, 40.000 TL'ye kadar kredi onayı almak istiyorsa, 36 ay vadeli 24 ay vadeli ve isterlerse de düşük ödeme planını 12 ay vadeli kredi başvurusunda bulunabilirler. İhtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan kişilerin 40 bin TL'ye kadar onay almaları için banka kredi notunun yüksek olması gerekiyor. Kredi notu düşük olan kişiler maalesef kredi onayı alamaz. Daha önce kredi ve kredi kartı kullandıysanız düzenli ödemeler yaptıysanız kredi kullanabilirsiniz.

İş Bankası 40000 TL kredi başvurusu

İş bankası üzerinden 40000 TL ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak için bankanın resmi internet sitesine girerek buradan kredi başvuru formunu doldurup, işlem yapabilirsiniz. İş Bankası 40000 TL'ye kadar kredilerde 12 ay vade 24 ay vade ve 36 ay vadeli kredi seçenekleri sunmaktadır. ilk taksit ödemesinde ise banka, 3 ay erteleme yapmaktadır. iş bankası üzerinden başvuru yapacak olan kişiler internet üzerinden işlem yapamıyorsa banka şubelerine giderek bu şekilde kredi başvurusunda bulunabilirler. Banka şubelerinden kredi başvurusu yaptığınızda kimliğiniz ve gelir belgenizi banka personeline vermeniz gerekiyor. Ayrıca bankadan alacağınız İhtiyaç Kredisi Başvuru Formunu da tam olarak doldurmanız gerekmektedir. Kredi onayı aldıktan sonra banka sizlere kredi notumuza göre, faiz oranı uygulayacaktır. İş bankası üzerinden kredi kullanacak olan kişilerin kredi notu 1300 ve üzerinde ise onay alabilirler.

Halkbank 40000 TL kredi başvurusu

Halkbank, ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak için banka müşterisi iseniz, bankanın şubelerine gitmeden mobil uygulama üzerinden kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. 40000 TL'ye kadar onay alırsanız, en fazla 36 en az 3 ay vade ile kredi kullanabilirsiniz. Halkbank, aynı zamanda kredi başvurusu yapacak olan kişilerin sigorta durumuna ve emekli olup olmadıklarına da bakacaktır. Emekli olan kişilerin emekli maaşları Halkbank üzerinde ise 40000 TL üzerinde de kredi kullanabilirler. Sigortalı olarak çalışan kişiler ise en az 180 gündür aynı iş yerinde sigortasının yatmış olması gerekiyor.

QNB Finansbank 40000 TL kredi başvurusu

40000 TL kredi başvurusu yaparak hızlı bir şekilde onay almak istiyorsanız, Finansbank, SMS kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. 5030 numarasına, TC kimlik numaranızı mesaj atarak, gönderim yaparsanız, 5 dakika içerisinde bu bankadan ne kadar kredi onayı alacağınızı görebilirsiniz. Finansbank ihtiyaç kredilerinde 36 ay vade 24 ay vade ve 12 ay vadeli kredi seçenekleriyle birlikte sizlere imkan tanır. İlk taksit ödemesinde ise 3 ayı ertelemeli olarak bu krediyi kullanabilirsiniz. Kredi başvurusu yapacak olan kişinin kredi notu 1200 ve üzerinde olması durumunda banka üzerinden hızlı bir şekilde onay alacağını söylemek istiyoruz. QNB Finansbank, ayrıca kişilerin kredi notuna göre de faiz oranı uygulamaktadır. Başvurular banka şubesi ve internet sitesinden de yapılabiliyor.