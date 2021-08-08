Akbank'tan Dev Kredi Kampanyası, Faizsiz Verilecek, Başvuru Yapacak Olanlar İçin Hemen Onaylı Krediler Başladı

Akbank'tan dev kredi kampanyası başladı. 100.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi veriliyor. Sizlerde eğer, Akbank üzerinden 100000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorsanız vereceğimiz başvuru yöntemleriyle birlikte hızlı bir şekilde oturduğunuz yerden kredi başvurunuzu yapabilirsiniz.

İhtiyaç kredilerinde bankalar, güncel kredi limitlerini yükseltmeye başladı. Akbank'ta daha önce 50000 TL'ye kadar müşterilerine kredi imkanı sağlamaktaydı. Şimdilerde ise banka şubelerine gitmeden yüz bin TL ye kadar bu banka üzerinden kredi kullanabiliyorsunuz. Akbank İhtiyaç Kredisi başvurusu yapacak olan kişilerin kredi başvuru şartlarına uygun olması durumunda anında kredi onayı alabileceklerini söylemek isteriz. Akbank üzerinden dev kredi kampanyasına başvuru yapmak istiyorsanız, kredi notunuzun en az 1300 ve üzerinde olması diğer bankalarla aranızın iyi olması gerekmektedir.

Akbank 100.000 TL Başvuru Nasıl Yapılır?

Akbank üzerinden ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişiler birden fazla çeşitli yöntemler ile birlikte bu bankadan kredilerin hızlı bir şekilde alabilmektedirler. Kredi kullanacak olan kişilerin en çok tercih ettiği başvuru yöntemlerinden bir tanesi SMS ile kredi başvuru yöntemidir. Sms ile birlikte kredi başvurusu yaptığınız zaman banka sizin kredi notumuza göre, hemen onay verecektir. Sizlerde bu şekilde başvuru yapmak istiyorsanız, cep telefonunuzun mesaj kısmına girerek buraya bir kredi yazın boşluk bırakın, TC kimlik numaranızı yazarak, 4425 numarasına mesaj olarak gönderin. Kredi başvurusu yaptıktan 5 dakika içerisinde sizlere sonuç, cep telefonunuza gönderilecektir. Eğer kredi onayı aldıysanız en yakın Akbank şubesine giderek buradan kredinizi kullanabilirsiniz. Kredilerde 36 ay vade ve ilk taksit ödemesinde 3 ay erteleme yapma imkanı da bulunmaktadır.

Akbank Online İnternetten 100.000 TL Başvuru Nasıl Yapılır?

Özellikle, pandemi döneminde bankaların kredi başvuruları online olarak internet üzerinden yapılmaktadır. Akbank'ta kendi banka müşterisi olan ve internet bankacılığı kullanan kişilere internet üzerinden 100000 TL'ye kadar onay vermektedir. Bu kredileri kullanabilmeniz için Akbank'ta bir hesabınızın olması veya bağlı olduğunuz hesaba bir internet bankacılığı şifresi almanız gerekmektedir.

Daha sonra bankanın uygulaması olan Akbank Direkt uygulamasına girerek buradan kredi başvurunuzu yapabilirsiniz. İnternet üzerinden yapacağınız kredi başvurularında da yüz bin TL'ye kadar sonuç alınmaktadır. Kredi sonucu hemen anında aynı ekranda sizlere söylenecektir. Kredi onayı almanız ile birlikte onaylanan tutar kadar kredinizi hemen hesaba atabiliyorsunuz.Kredi kullanacak olan kişiler, haftasonu olsa bile bu onaylı tutarı, hemen hesaplarına atabilir. Daha sonra bu parayı Akbank hesabınızdan çekebilirsiniz.

Akbank üzerinden kredi başvurusu yapacak olan kişiler, ayrıca bankanın müşteri hizmetlerini arayarak da işlem yapabilir. 444 25 25 numarasını arayarak, hem kredi başvurunuzu yapabilir, hem de kredi başvurusu sonucu öğrenme işlemleriniz hızlı birşekilde yapabilirsiniz.