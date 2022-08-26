Cumhurbaşkanı Duyurdu: EYT Başvurusu Yapın, EYT Müracaatlarını Kimler Yapabilir?

EYT son saniye gelişmeleri, Prim ödemeleri ve sigortalılık zamanını dolduran ama yaş şartı sebebiyle emekli olamayan tarafından dikkatle takip ediliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin geride bıraktığımız günlerde EYT son durum açıklamasında bulunmuştu

EYT son durum, Emeklilikte Yaşa Takılan bir milyonu geçkin yurttaş tarafından takip izliyor. Ç.S.G Bakanı Vedat Bilgin, konuya dair Çalışma Grubunun kurulduğunun sevindirici haberini verdi. Bütün emeklilik şartlarını yerine getirdiği halde yaş koşuluna takılan milyonlarca yurttaş " EYT koşulları ve formülleri neler, kimleri içine alacak?" sorusuna cevap arıyor. İşte, 2022 EYT son saniye gelişmeleri ve Bakan Vedat Bilgin'in konuya dair açıklaması.

Bakan Bilgin' Den Son Saniye EYT Bilgilendirmesi ‘’Kendi Modelimizi Yapacağız

Ç.S.G Bakanı Vedat Bilgin, EYT son durum hakkındaki mühim açıklamalarda bulundu. EYT tasdikinin gündemlerinde olduğunu ve önümüzdeki haftalarda tamamlanacağını belirten Bakan Bilgin, "Ne Finlandiya ne Almanya Cumhuriyeti; kendi modelimizi uygulayacağız" dediği ifade edildi. Geride bıraktığımız zamanda ise "Türkiye'nin her sosyal konusu izim önümüzdedir. Bunların üstünde çalışıyoruz, bunların üstünde çözüm seçenekleri ve Formüller buluyoruz, en uygununu bulduğumuz gün açıklayacağım." sözlerini kullanmıştı.

EYT Ne Zaman Çıkacak

8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı çalışmaya başlayan çalışanlar EYT' li olarak kabul görüyor. 4447 sayılı yasa yani emeklilik yaşını aşamalı olarak artıran yasa 8 Eylül 1999'da anayasaya girdiği için bu tarihten önce sigortalı olarak çalışmaya başlayanlar EYT' li olarak tanımlanıyor. Düzenleme bir engel olmazsa Aralık ya da Ocak ayında Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelecek.

EYT Kanununa Kaç Ayda Müracaat Edilecek

Yasa çıktığında üç - beş aydan az bir süre konulmaz. Meclis'te muhalefet partilerinin verdiği tavsiyeler var. Buralardaki tekliflerde genellikle üç aylık müracaat süresi verilmesi biçimindedir.

1999 öncesinde ki yaşa ek olarak kalan emeklilik şartlarını gerçekleştirenlerin tarihten itibaren emekli edilmesi ne zaman gerçekleşecek. EYT kanunu çıktığı tarihten itibaren üç ay içerisinde emeklilik müracaatında bulunan çalışanlar düzenlemeden faydalanabilecek. Bu şartı yerine getiremeyenler bu düzenlemeden faydalanamayacaklar. Bu durumda oldukça fazla çalışan bu düzenlemeden yararlanabilecek ve oldukça hızlı bir şekilde emekli olabilecek.