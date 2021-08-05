Son Dakika: ATM'lerden Nakit Veriliyor, Başvuru Yaparak 7 gün 24 Saat Para Alabileceksiniz, Bankalar Duyuru Yaptı

ATM üzerinden kredi dönemi resmen başladı. Üstelik uygun faizlerle yüksek limitli kredileri ATM'den alabileceksiniz. Tek yapmanız gereken başvuru yapmak. Kredi başvurusu yapacağımız zaman artık sadece banka şubelerinden değil, bankanın sunduğu diğer hizmetleri de kullanarak işlem yapabiliyoruz. İnternet sitesi, İnternet bankacılığı, Müşteri hizmetleri gibi yerlerden de kredi başvurusu yapıldığı gibi bazı bankalarda ATM üzerinden de kredi başvurusu yapabilirsiniz. Banka ATM’si üzerinden başvuru yaptığınız zaman bazı bankalar bu onaylanan kredileri hemen size kullandırabilmektedir. Ama genel olarak ATM kredisi dediğimiz olay sadece ön onay olarak verilen bir kredi başvuru şeklidir. Sizde eğer bankadan kredi başvurusu yapmak için ATM üzerinden işlem yapacaksanız, kartlı veya kartsız menü seçeneklerinden kredi başvurunuzu yapabilirsiniz.

ATM Üzerinden Onay Almak İçin Kredi Notu Önemli mi?

Eğer kredi başvurusu ATM üzerinden yapacaksanız, banka politikalarına uygun müşteri olmanız durumunda onay alabileceksiniz. Kredi başvurusu yapacak olan müşteriler ATM üzerinden başvuru yaptıktan sonra TC Kimlik numaralarından banka sicilleri sorgulanacaktır. Sizde bu şekilde banka sicilinizi sorgulayarak o şekilde başvuru yapabilirsiniz. Bankalar kredi verirken kişinin kredi notunun en az 1200 ve üzerinde olmasını isteyeceklerdir. Sizde şartlara uygunsanız aşağıdaki bankalardan ATM üzerinden kredi başvurusu yapabilirsiniz.

Akbank ATM Üzerinden Kredi Başvurusu

Akbank sadece ihtiyaç kredilerinde ATM üzerinden kredi başvurusu yaptığınızda onay verecektir. Kredi değerlendirmesi 50.000 TL’ye kadar yapılmaktadır. Kartlı işlem veya kartsız işlem menüsünden başvurular bölümüne girip oradan kredi başvurusu yapabilirsiniz. TC kimlik ve cep telefonu numaranızı yazdığınızda banka size 5 dakika içinde kredi sonucunuzu belirleyecektir. Eğer onay alırsanız bu onaylı tutarı en yakın banka şubesinden kullanabilirsiniz.

İş Bankası ATM Üzerinden Kredi Başvurusu

İş Bankası ATM’sine gittiğinizde eğer bu bankadan bir kartınız varsa kart ile başvuru yaparak 10.000 TL’ye kadar krediyi anında hesabınıza atabilirsiniz. Kart şifrenizi girdikten sonra başvurular bölümünden size özel kredi seçeneklerini görebilir ve bu şekilde kredinizi kullanabilirsiniz. Ayrıca banka kredi başvurusu yapan müşterilerin onay almaması durumunda en yakın İş Bankası şubesinden de kredi kullanacakları bir mesaj gönderecektir. Kartsız işlem menüsünden de başvuru bölümünden kredi başvurusu yapabilirsiniz.

Yapı Kredi Bankası ATM Üzerinden Kredi Başvurusu

Yapı Kredi Bankası üzerinden de 50.000 TL’ye kadar değerlendirilmek üzere kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. Kredi başvurusu için Tc kimlik, doğum tarihi, cep telefonu gerekiyor. Bu şekilde başvurular bölümünden ihtiyaç kredisi başvurusu bölümüne gelerek hemen kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. Başvuru sonrasında size bir referans numarası verilir. Bu numarayı kayıt edebilirsiniz. Çünkü eğer başvuru sonucu size ulaşmazsa bu referans numarası ile kredinizin ne durumda olduğunu öğrenebilirsiniz. Kredi onayı alırsanız en yakın banka şubesine giderek kredinizi evraklarınız ile birlikte kullanabilirsiniz.