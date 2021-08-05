Akbank Yeni Hamlesini İnternetten Duyurdu, 0.99 Faiz Oranı İle Kredi Sabah Başlıyor, Uzun Vadeli Verilecek

Akbank ülkemizde konut kredisi başvurusu yapılan bankalardan birisidir. Banka ihtiyaç kredisinden daha çok konut kredilerinde güncel kampanyalar yapmaktadır. Akbank üzerinden konut kredisi başvurusu yapacak olan kişiler banka şartlarına uygun oldukları durumunda evin ekspertiz değerine göre ev sahibi olabilirler.

Ev sahibi olmak isteyenlerin birçoğu peşinat ayarladıktan sonra bankalara başvurular yaparak konut kredisi desteği istemektedirler. Bankalarda son yıllarda düşen konut kredisi faiz oranları ile birlikte başvuru yapmak isteyenlerde bankaların araştırmasına girmektedir. Akbank üzerinden de konut kredisi başvurusu yapabilir ve onaylanan kredinizi hemen kullanabilirsiniz.

Akbank Konut Kredisi Başvurusu Şartları Nedir?

Bu bankadan 0.99 faiz oranı ile kredi başvurusu yapacaksanız bankanın şartlarına uygun müşteri olmanız gerekiyor. Banka şartlarına uygun olmanız için öncelikle banka findeks kredi notunuzun uygun olması gerekmektedir. Banka findeks kredi notu uygun olan müşteriler başvurularını banka şubelerinden yapabilirler. 1100 ve üzerinde olan kişiler kredi alabilmektedirler.

Eğer banka çalışmalarınızda sıkıntı varsa veya bankalardan dolayı icralık veya avukatlık olduysanız Akbank üzerinden kredi başvurusu yapamazsınız. Akbank kredi başvurusu yapacağınız zaman iyi müşteri grubunda olmanız ve gelir belgenizin iyi olması gerekmektedir. Gelir belgesi ve sigortası olmayan kişiler başvuru yapamazlar.

Akbank Konut Kredisi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Konut kredisi almak istiyorsanız başvuru yapacağınız yer banka şubeleri olacaktır. İnternet üzerinden veya SMS ile konut kredisi başvurusu yapılmaz. Akbank müşterilerine evraklar ile kredi imkanı verecektir. Bankaya giderken götürmeniz gereken evraklar şu şekildedir.

Akbank konut kredisi başvuru formu Akbank konut kredisi alacak olan kişinin kimliği Kredi başvurusu yapacak olan kişi evli ise eş rızası belgesi ve eşinin kimliği Gelir belgeleri Evde ikametgahta olan diğer kişiler varsa o kişilerin kimlik ve gelir belgeleri Alacağınız evin tapu fotokopisi Alacağınız evin tapu borcu yoktur kağıdı Alacağınız ev eğer kredili ise kredisi olan bankanın bilgileri ve kapatma rakamları Ekspertiz ücreti

Bu evraklar ile konut kredisi başvurusu yapabilirsiniz. Bankaya kredi başvurusu yapacak olan kişi eğer evli ise banka eşinden eş rızası isteyecektir. Bu sadece konut kredileri için istenmektedir. Eğer konut kredisi kullanacağınızdan eşinizin haberi yoksa veya kabul etmiyorsa krediniz onay almaz.

Banka konut kredisi başvurusu onaylandıktan sonra aldığınız fiyat üzerinden değil, bankanın yaptığı ekspertiz değerine göre kredi kullanırsınız. Banka kredi başvurusu yapan kişiler ekspertiz değerinin yüzde 80’ine kadar kredi kullanacaklardır. Geriye kalan 20’lik kısım bankanın sizden alacağı teminat ücretidir. Bu paranın da banka hesabınıza yatırılması istenecektir. Bu şartlara uygunsanız Akbank üzerinden 0.99 faiz ile 120 ay vadeye kadar konut kredisi kullanabilirsiniz