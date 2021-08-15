Son Dakika: ATM'den Ödenecek Krediler Başladı, Başvuru Yaparak ATM'den İstediğiniz Zaman Çekeceksiniz

Banka ATM'si üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak istiyorsanız 36 ay vadeye kadar bu banka üzerinden kredi kullanabilirsiniz. ATM üzerinden kredi alacak olan müşteriler şartlara uygun olmaları durumunda kredi onayı aldıktan sonra kendi hesapları üzerindeki paraları kullanabilirler. ATM üzerinden kredi başvurusu yapıp kredi kullanmak istiyorsanız o bankanın da müşterisi olmanız ve bankamatik kartının olması gerekiyor. Aksi durumda onay alamaz ve kredi kullanamazsınız. Eğer banka müşterisi değilseniz sadece bankalardan ön başvuru yapabiliyorsunuz. Şimdi sizlere hangi bankalar üzerinden ATM kredisi alabileceğiniz hakkında bilgiler vermek istiyoruz.

İş Bankası ATM kredisi

Size en yakın İş Bankası ATM'sine giderek buradan kredi başvurusu yapabilirsiniz. Kredi başvurusu yapacak olan müşteriler, kartlı işlem ve kartsız işlem bölümünden kredi başvurusunu kolay bir şekilde yapabilir.

İş Bankası ATM üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapacaksınız şartlara uygun olmanız durumunda hemen onay alacak ve kredinizi kullanacaksınız. İş Bankası ihtiyaç kredisi kredi şartları uygun olan müşterilere 36 ay vadeye kadar veriliyor. 50.000 TL'ye kadar kredi başvurusu yapabilirsiniz. İş Bankası ATM üzerinden kredi onayı almak isteyen kişilerin en az 1350 ve üzerinde bir kredi puanı olması gerekiyor.

Yapı Kredi Bankası ATM kredisi

Yapı Kredi Bankası ATM kredisi başvuru şartları diğer bankalardaki politikaları göre aynı olmaktadır. Sizler de size en yakın ATM ye giderek Yapı Kredi Bankası üzerinden kredi başvurunuzu yapabilirsiniz. Eğer banka müşterisi iseniz de banka kredinizi onaylayıp internet bankacılığı üzerinden hesabınıza atarak buradan kredinizi ATM aracılığı ile çekebilirsiniz.

Yapı Kredi Bankası ATM kredisi 36 ay vadeye kadar ve 3 ay ertelemeli olarak verilmektedir. Banka müşterisi olmayan kişilerde kartsız işlem menüsünden kredi başvurusu menüsüne girerek buradan TC kimlik numarası, doğum tarihi ve cep telefonu numarasını yazarak kredi başvurusunda bulunabiliyor. Kredi sonucu için sizlerin cep telefonuna mesaj gelir. Ayrıca ekranda belirtilen referans numarasını da alarak kredi başvuru sonucunuzu sorgulamak için internet sitesine girebilirsiniz.

Akbank ATM kredisi

50.000 TL'ye kadar Akbank üzerinden de ATM kredisi alabiliyorsunuz. Size en yakın Akbank ATM'sine gittiğiniz zaman 36 ay vadeli bir şekilde kredi onayı verilir. Bu kredi onayını aldıktan sonra internet bankacılığını kullanarak kredinizi hesaba atabilirsiniz. Eğer banka müşterisi değilseniz de sadece onay alacak ve bu onaylı mesaj ile birlikte en yakın Akbank şubesine giderek kredi kullanabileceksiniz. ATM üzerinden kredi başvurusu sadece banka müşterilerine yapılmaktadır. Akbank üzerinden onay almak istiyorsanız kredi notunuzun 1200 ve üzerinde olması gerekiyor. Kredi notu düşük olan kişilerin onay alamayacakları da söylemek istiyoruz. Banka kredi gibi ayrıca kredi kartı başvurusunu da Akbank ATM'leri üzerinden yaptırmaktadır.