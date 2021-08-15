Akbank'tan 36 ay vade ile 70000 TL ihtiyaç kredisi kampanyası son dakika olarak duyuruldu

Sizlerde son dakika kampanyası yapan Akbank üzerinden ihtiyaç kredisi kullanarak kredinizi kullanabilir ve onaylanan kredinizi hemen aynı gün içerisinde hesabınıza atabilirsiniz. Kredi kullanabilmeniz için de bazı şartlar vardır. Şimdi sizlere 70000 tl ye kadar alacağınız kredilerde hangi şartlarda işlem yapacağınızdan bahsedeceğiz.

Akbank son günlerde ihtiyaç kredilerinde güncel kredi kampanyaları yapmaktadır. Son yaptığı kredi kampanyası olan 70000 TL ihtiyaç kredisi kampanyası ile birlikte de müşterilere anında hızlı kredi sonucu vermektedir. Sizlerde Akbank üzerinden ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorsanız bankanın belirlediği politikalara uygun bir müşteri olmanız durumunda kredinizi aynı gün içerisinde kullanabilirsiniz. Bu krediyi kullanabilmeniz için 36 ay vadeye kadar işlem yapmalı ve ilk taksit ödemesinde de 3 ay erteleme yapabiliyorsunuz. Kredi onayı almak isteyen kişilerin bankalardaki kredi notunun yüksek olması gerekiyor.

Normal şartlar altında 1100 ve üzerinde kredi notu olan müşterilerin kredi alabileceğini söyleyebiliriz. Akbank 70000 TL İhtiyaç kredisinde de bu kredi notu ve üzerinde olan müşterilere Kredi değerlendirmesi yapacaktır. Kredi değerlendirmesi yaptıktan sonra kredinizi en yakın zamanda kullanacaksınız. 70 bin TL ve 36 ay vade ile Akbank ihtiyaç kredisi başvurusu şekilde yapılmaktadır.

Akbank 70000 TL ihtiyaç kredisi başvurusu

Acil paraya ihtiyacı olan müşterilerin Akbank üzerinden 70 bin TL'ye kadar ihtiyaç kredisi başvurusu yapacağını söyleyebiliriz. Kredi başvurusu yapacağınız zaman ilk taksit ödemeniz 3 ay ertelemeli yapmak istiyorsanız bunu kredi kullanımı esnasında banka müşteri temsilcisi ile söyleyerek işlem yapmanız gerekiyor.

Akbank ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan müşterilerin cep telefonundan SMS atarak bu kredi için onay alabilecekleri söyleyebiliriz. Sizlerde eğer Akbank ihtiyaç kredisi başvurusu yapacaksınız Kredi yazın boşluk bırakın TC kimlik numaranızı yazarak bu mesajı 44 25 numarasını gönderin. Kredi başvurusu sonrasında banka sizleri 5 dakika içerisinde ne kadar kredi onay vereceğini söyleyecektir.

Akbank İhtiyaç kredisinde 70 bin TL'ye kadar alacağınız kredilerde kredi notunuza göre de faiz oranı uygulanmaktadır. Banka bu kredi faiz oranlarında günlük olarak güncelleme yapabiliyor. Şu an için 1.69 faiz oranı ile işlem yaparsanız 70 bin TL 36 ay vade ile kredi kullandığınızda aylık 2758 TL ödeme yaparak işlem yaparsınız. Bu kredi ödemesi bittikten sonra 99 bin 679 TL toplam borç ödemesi yapmış olacaksınız.

Bu bankanın müşterisi olan ve bankanın internet bankacılığını kullanan müşteriler ise şubelere gitmeden Akbank Direkt üzerinden kredi başvurusu yapabilirler. Eğer internet üzerinden kredi başvurusu yapamıyorsanız bankanın Müşteri Hizmetleri numarası olan 444 25 25 numarasını arayarak buradan da kredi başvurunuz yapabilir ve başvuru yaptığınız kredilerin başvuru sonucunuzu öğrenebilirsiniz.