PTT üzerinden kimlik numaranız ile 30.000 TL ödeme alın! 5 gün sürecek...

PTT ₺30.000'ye kadar ihtiyaç kredisi almak isteyen vatandaşlar için başlatmış olduğu yeni Kredi kampanyasında 5 gün süreceği olan yeni Kredi kampanyasını duyurdu ve başvuruları gerçekleştirecek olan Bireysel müşterilerin kredi puanı düşük olsa bile onay vereceğini açıkladı. PTT 30.000 TL ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak isteyen vatandaşlar Aktif Bank aracılığı ile birlikte başlatılan bu Kredi kampanyasına katılarak diledikleri zaman ödeme alabilecekler ve ihtiyaç kredisi kullanabileceklerdir. nakit kredi kullanmak istiyorsanız PTT sizlere hemen sonuç verecek ve oturduğunuz yerden cep telefonuna üzerinden mesaj atarak da Kredi başvurusunda bulunabileceksiniz.

PTT bireysel ihtiyaç kredisi 18 yaşından büyük olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan ve daha önce bankalardan kredi ve kredi kartı kullanmış olan kişilere ödenmektedir. PTT'nin diğer kampanyalardan ayıran özelliği ise diğer ihtiyaç kredilerinde başvurularını gerçekleştirerek kredi puanı yüzünden onay alamayan vatandaşlara icralık ve avukatlık bir durumu olmaması durumunda kredi onayı vermesidir. 30 bin TL ihtiyaç kredisi onayı almanız durumunda sizlere 36 ay vadeli ödeme tablosu oluşturulmaktadır.

PTT üzerinden kredi kullanacak olan vatandaşların sigortalı olarak çalışıyor olması durumunda son iş yerlerinde 6 aydır sigorta primleri yatıyor olması istenirken emekli olan kişilerin de maaş müşterisi olması veya emekli maaşını ilk defa PTT'ye taşınması isteniyor. PTT belirli faiz oranları ile birlikte vatandaşlara bu kredileri hafta sonu da başvuru yapma imkanı sunmaktadır. PTT sms ile ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak için cep telefonunuzun mesaj kısmından PTT yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numaranızı da yazarak bu mesajı 30 50 numarasına gönderebilirsiniz.