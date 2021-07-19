Son Dakika: ATM Kartı Olan Kişilerin Hesaplarına 2000 Lira Üzeri Nakit Yatacak! Temmuz Ayı Sonuna Kadar!

Son dakika kampanyası olarak bankalar üzerinden acil nakit ihtiyacı olan kişilere 2000 TL ve üzerinde hinliklerle kredi imkanları tanınacak. Atm kartı olan kişilerin bu paraları alabileceğini ve onaylanan nakit para kredilerinin de hesaplarına, yatarak bu kredileri alabilecekleri söylendi. Bankalar, yapmış olduğu bu kampanya ile birlikte müşterilerin Acil para ihtiyaçlarını karşılamayı hedeflediklerini ve ihtiyaç kredilerini banka şubelerine bile gitmeden kullanabileceklerini söylediler. Alacağınız kredilerde en az düşük limitli olarak 2000 TL ve toplamda ise 36 ay vadeli kredi verilecek. İhtiyaç kredisi kullanmak istiyorsanız, 2000 TL ve üzerinde banka kredisini alabilmeniz için bazı banka kredi politikalarına uygun müşteri olmanız gerekiyor. Bankalar üzerinden daha önce kredi ve kredi kartı kullanan kişilerin bu kredilere, internet üzerinden hemen onay alacaklarını söyleyebiliriz.

Akbank'tan Kredi Kampanyası

Herhangibir bankada ATM kartı olan ve banka kredi notu: 1100 ve üzerinde olan kişiler Akbank müşterisi olması durumunda, Akbank Direkt uygulamasına girerek buradan ihtiyaç kredisi başvurusu yapabilir. Yapılan başvuru sonucunda onay alan kişiler ise Akbank hesabına onay kalan tutar kadar parayı yatıracaklardır. 36 ay vadeye kadar yatırılacak olan bu limitteki parayı, dilerseniz, Akbank hesabınızdan dilerseniz de başka bir bankanın hesabından kullanılabilir. Başka bir bankanın hesabından kullanmak istiyorsanız, AKBANK üzerinden EFT işlemi yaparak kullanmış olduğunuz krediyi o bankanın hesabına gönderebilirsiniz. Bankanın ayrıca SMS ile de kredi başvurusu yaparak onay alan kişilerin internet üzerinden kredileri kullanmalarını sağlıyor. İnternet üzerinden kredi kullanabilmeniz için banka hesabınızın olması şartı vardır.

Yapı Kredi Bankası Kampanyası 2000 TL ve Üzeri

Bankamatik kartı olanlar kişi için Yapı Kredi Bankası da internet bankacılığı ve mobil uygulaması üzerinden kredi veriyor. 2000 TL ve üzerinde işlem yapacak olan kişiler kredilerini hemen kullanabileceklerdir. İhtiyaç kredisi kullanmak istediğiniz zaman bankanın müşterisi olmanız durumunda, Yapı Kredi Bankası, mobil uygulamasına girerek buradan bireysel kredi başvurusu yapabilir, onaylanan tutarı da hemen hesabınıza atabilirsiniz. Verilen bu kredilerde 36 ay vadeye kadar işlem yapılacak ve ilk taksit ödemelerinde 3 ay ertelemeli olarak sizlere kredi kullandırılacaktır. Yapı Kredi Bankası üzerinden ayrıca kredi başvurusu yapmak istiyorsanız SMS atabilirsiniz. Sms ile kredi başvurusu yapmak için bireysel, yazın boşluk bırakın kimlik numaranızı yazın boşluk bırakın ve aylık gelirinizi de yazarak bu mesajı: 44 11 numarasına gönderin. Gönderdiğiniz mesaj sonrasında sizlere kredi sonucu gelecek ve onaylanan kredinizi banka şubesinden veya internet bankacılığı üzerinden istediğiniz zaman kullanabileceksiniz.