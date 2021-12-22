Son Dakika: ATM Kartı Kullananlara 15.000 TL Ödeme Yapılıyor, Son Ay Aralık Son Gün 31 Aralık

Ekonomik sıkıntılar içinde boğuşan vatandaşlar için bankalar üzerinden yapılan duyuru ile birlikte ATM kartı kullanmanız ile birlikte on beş bin TL'ye kadar ödeme yapılacağı haberi geldi. İhtiyaç kredisi kullanmak istiyorsanız, 5 dakika içerisinde bu kredi için başvuruda bulunabilirsiniz. İhtiyaç kredisi kullanmak isteyen kişilerin bankamatik hesabı olması durumunda 5 dakika içerisinde kullanabilecekleri kredi kampanyası başvurusu başladı.

Anında ihtiyaç kredisi olarak işlem yapacağınız bu kredi kampanyasına katılmak istiyorsanız, bankamatik kartınızın olması ve banka kredi notunuzun 1200 ve üzerinde olması yeterli. Özel bankalar ve kamu bankaları tarafından verilen bu kampanyalarda ihtiyaç kredisi alacak olan vatandaşlar, 5 dakika içerisinde müşterilere sonucu veriyor.

Acil ihtiyacı olan kişilerin ATM kartı kullanması durumunda 5000 TL ile 15000 TL arasında ödemeler düşük faiz oranları ile hesapları yetiyor. Bankamatik kartı kullanıyorsanız, hangi bankadan bankamatik kartı kullanmanız durumunda o bankanın internet bankacılığı şifresini alarak mobil uygulama üzerinden kredi başvurusu yapabilirsiniz.

İhtiyaç kredisi başvurusu yapmak istiyorsanız, 36 ay vadeye kadar ve ilk taksit ödemelerinde 90 gün ertelemeli olan ihtiyaç kredisini kullanabiliyorsunuz. Acil ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan kişiler, ayrıca banka müşterisi olması durumunda daha düşük faiz oranlarından yararlanarak kredi kullanabilir.

Denizbank

Denizbank üzerinden ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen vatandaş artık belirli şartları uygunsa hemen SMS atarak, ihtiyaç kredisi kullanabiliyor. Cep telefonunuzun mesaj kısmına girerek kredim yazın boşluk bırakın, TC kimlik numaranızı yazarak bu mesaji 32 80 numarasına gönderin. 3280 numarasına mesaj gönderen kişiler 5 dakika içinde kredi sonucunu öğrenebilirler. 3280 numarasına attığınız mesaj ile birlikte ne kadar kredi onayı alacağınızı göreceksiniz.