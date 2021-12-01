Emekliye Borç Kapatması İçin Nakit Ödeme Yapacak 3 Banka Duyuru Yaptı, Vatandaşlar Sıkıntı Çekmesin Kampanyası

Emekli olan vatandaşlar için yapılan kampanyalardan bir tanesi de bankalar arasında olan borçlarını kapatmak için kullandırılan borç kapatma veya borç transfer kredileri olmaktadır.

Emekli olan kişiler eğer borç yükünden sıkıldıysa ve düzensiz ödemeler yapıyorsa tüm Banka borçlarını tek bir yere toplayarak yüksek limitli kredi kullanabilir ve borç kapatma kredisi kullanarak uzun vadeler ile Banka borçlarını ödeyerek rahat bir nefes alabilir.

Emeklinin sıkıntı çekmemesi için yapılan Bu kampanyada ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişiler ilk taksit ödemesinde 3 ay erteleme toplamda da 36 ay vadeli olan bu Kredi kampanyasına katılmak istiyorsa Ziraat Bankası VakıfBank veya Halkbank üzerinden emekli maaşı alması gerekiyor. Bankaların yapmış olduğu duyuru sonrasında kredi başvurusu yapmak isteyen kişiler başvurularını banka şubesinden yapmaya başladı.

Ziraat Bankası

Kamu Bankası olan Ziraat Bankası üzerinden kredi kullanacak olan vatandaşlar 36 ay vadeye kadar 100.000 TL borç kapatma kredisi kullanmak istiyor ve emekli maaşı üzerinden bu krediyi almak istiyorsa, Ziraat Bankası üzerinden emekli maaşını almış olması gerekiyor. Ziraat Bankası şubelerinden ve Ziraat Bankası resmi internet sitesi üzerinden yapacağınız başvuru sonrasında banka değerlendirmeyi genel müdürlük üzerinden yapacağı için sizlere aynı gün içinde cevap veremeyebilir. Ziraat Bankası hesabı olan kişiler banka şubelerine giderken sadece kimliklerini götürerek diğer bankadaki tüm borçlarını kapatmak istediğini belirtirse banka tarafından düşük faiz oranları ile 100.000 TL kredi kullandırılacak.

VakıfBank

Devlet bankası olan Vakıfbank üzerinden de yapılan başvurular sonrasında emekli olan vatandaşlar 100.000 TL'ye kadar borç kapatma kredisi kullanabilecek. Vakıfbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak istiyorsanız sizlere hızlı bir şekilde onay veren VakıfBank emekli maaşını bu bankadan alan kişilere düşük faiz oranları ile işlem yapacak.

Halkbank

Borç kapatma kredilerinde en çok tercih edilen banka olan Halkbank 36 ay vadeli ve ilk taksit ödemesinde 90 gün ertelemeli sadece emekliler için düşük faizli olarak borçlarını kapatma kredisi veriyor. Emekli maaşınızı halkbank'a taşıyarak hemen başvuruda bulunabilirsiniz. Halkbank resmi internet sitesi üzerinden güncel faiz oranlarını öğrenebilir emekliler için yapılan diğer kampanyalara göz atabilirsiniz.