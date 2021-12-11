Emekliye Son Dakika, 3000 TL Haberi Umut Oldu

Emekli olan vatandaşlara son dakika kampanyası olarak yeni bir kredi kampanyası duyuruldu. Son dakika olarak işlem yapacak olan Yapı Kredi Bankası yapmış olduğu kampanya ile birlikte sadece emekli olan vatandaşlara 3000 TL ödeme yapacağını açıkladı. Yapı Kredi Bankası üzerinden emekli maaşı almanız durumunda banka şubelerine gitmeden bile hızlı bir şekilde 3000 TL ödeme olabileceksiniz.

70 yaşına kadar başvuru yapmak isteyen emekliler 3000 TL ödeme almak istiyorsa bankanın mobil uygulamasına giriş yaparak internet bankacılığı üzerinden istedikleri zaman 7gün 24saat 3000 TL için başvuruda bulunabilir ve hesabına 36 ay vadeli 3000 TL ihtiyaç kredisi kullanabilir. Banka düşük faiz oranları ile işlem yapacak ve kredi kullanmak isteyen kişilere hızlı bir şekilde sonuç verecek.

Yapı Kredi Bankası başvurusu nasıl yapılır?

Emekli maaşını Yapı Kredi Bankası üzerinden alan vatandaşlar ayrıca Yapı Kredi Bankası sms kredi servisini kullanarak hızlı bir şekilde 3000 TL ödeme başvurusunda bulunabiliyor. Yapı Kredi Bankası ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak istiyorsanız emekli maaşını Yapı Kredi Bankası üzerinden almanız gerekiyor. Yapı Kredi Bankası üzerinden alacağınız ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak isteyen kişiler 36 ay vade ve ilk taksit ödemelerinde 90 gün erteleme yapabiliyorlar. Emekli maaşınızı bu bankadan alıyorsanız daha önce hiçbir şekilde kredi kullanmadıysanız banka sizlere 250 bin TL'ye kadar emekli maaşınızı göre ihtiyaç kredisi imkanı sunacak. Ayrıca bankalara dağınık borçlarımız var ise bankadan borç kapatma kredisi ile birlikte tüm banka borçlarımızı tek bir yere toplayarak Kredi başvurusunda bulunabilirsiniz.

Sms ile başvuru imkanı

Yapı Kredi bankası'ndan emekli olan vatandaşlar en çok tercih ettikleri başvuru yöntemlerinden bir tanesini mesaj atarak olarak söylüyor. Bankaya kayıtlı cep telefonu numaranız üzerinden atacağınız mesaj ile 5 dakika içerisinde en az 3 bin TL olmak üzere Kredi kampanyasına başvuru yaparak işlem yapabilirsiniz.

3000 TL ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak istiyorsanız banka şubelerine giderek hızlı bir şekilde kredi başvurusu yapabilir ve ayrıca SMS atarak da hemen aynı sistem üzerinden kredi sonucunuzu öğrenebilirsiniz.

Cep telefonunuzun mesaj kısmına girerek bireysel yazın boşluk bırakın t.c. kimlik numaranızı yazın boşluk bırakın ve aylık geliriniz yazarak 4411 numarasına mesaj ile gönderin.