Son Dakika, Meclis Onayı Verdi, Cumhurbaşkanı İmzayı Attı, 1100 TL Emekliye Yılbaşı İkramiye Gelişmesi Yaşandı

Emekli olan vatandaşlar için son dakika olarak Meclis onayından da geçen devlet destekli, yılbaşı ikramiyeleri hakkında bilgiler yayınlandı. Yaşamış olduğumuz ekonomik sıkıntılar yüzünden bu emekli olan vatandaşların devlet destekli olarak alabilecekleri birçok ödeme vardır. Daha önce bankalar üzerinden Ramazan Bayramında ve kurban bayramından verilen 1100 TL ile emekli ikramiyeleri, yılbaşında da verilip verilmeyeceğini açıklanmaktadır. Emekli olan kişiler bu ödemeleri almak istiyorsa, bankalara başvuru yapmasına gerek yok.

Emekli maaşı alan kişiler, kararın Resmi Gazetede yayınlanmasından sonra, yılbaşına kadar 1100 TL ile ödeme alabileceklerdir. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından emekli maaşları ve emekli ikramiyeleri hakkında detaylı açıklamalar sunuldu. Emekli olan kişilerin özellikle beklemiş oldukları ocak emekli zammı ile ilgili açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı, Yılbaşı ikramiyeleri ile ilgili detaylı çalışmaların yapıldığı hakkında bilgiler veriyor.

Meclisten geçen bu haberde, emekli olan vatandaşlara 1100 TL'ye kadar emekliye yılbaşı ikramiyesi adı altında destek ödemeleri yapılacağı açıklandı. Emekli olan vatandaşların hem emekli zamlarıyla ilgili merak ettikleri, hem de yılbaşı ikramiyeleriyle ilgili merak ettikleriniz haberimizde.

1100 TL'ye kadar devlet tarafından verilecek, yılbaşı ikramiyesini almak istiyorsanız bu aralık ayından sonra emekli maaşınızın bağlanması durumunda 1100 TL ödeme alabileceksiniz. 1100 TL, yılbaşı ikramiyesi emekli olan kişilere dul ve yetim maaşı alan kişilere de verilmektedir.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından da dile getirilen bu ödemeler için herhangi bir başvuru yapmanıza gerek yok. Emekli maaşı almış olduğunuz hesap üzerinden Ramazan ve Kurban bayramlarında almış olduğumuz, yılbaşı ikramiyesi gibi buradan da ödeme alabileceksiniz. Ayrıca Ocak zammı ile ilgili gelişmeler de bu hafta içerisinde tamamlanması bekleniyor. Emekli olan kişiler yılbaşı ikramiyesi alarak rahat bir nefes alabilecek.