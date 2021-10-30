Ziraat Bankası Düzenlediği Yeni Kampanyası ile Faiz Oranlarını Düşürdü! 100 bin TL Düşük Faizli Kredi Sizleri Bekliyor!

Özellikle ülkemizde emekli vatandaşların sık kullandığı bankalardan birisi konumunda bulunan Ziraat Bankası, dönemsel olarak düzenlediği kredi kampanyaları ile gündeme gelmektedir. Bir kamu bankası olan Ziraat Bankası tarafından yapılan yeni duyuru ile birlikte ihtiyaç kredisi ve konut kredisinin düşük faiz oranları üzerinden kullandırılacağı belirtildi. Ziraat Bankası’na ait resmi internet sitesi aracılığı ile yapılan bu duyuru ile birlikte 100 bin TL tutarına kadar kredi kullandırılmaktadır. Aynı gün içerisinde yapılan başvurulara ise onay verilmektedir.

Konut kredisi kullanmak için araştırma içinde olan vatandaşlara düşük faiz oranıyla 120 ay vadeye kadar uzanan kredi imkanı Ziraat Bankası’ndan sunuluyor. Üstelik kredi taksit ödemelerini ise 90 gün ertelemeli şekilde yapabileceksiniz. Başvuruda bulunacak olan vatandaşların ise banka kredi politikalarına uygun olma şartı aranmaktadır.

Ziraat Bankası Düşük Faizli 100 bin TL Kredi Şartları Nelerdir?

Ziraat Bankası tarafından sunulan ihtiyaç kredisi ile konut kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşların öncelikle 18 yaş üzerinde olması gerekmektedir. Daha sonrasında onaylar ise vatandaşların gelir durumuna bakılarak verilmektedir. Bundan dolayı da gelir düzeyini gösterir belgenin bizzat banka şubesine gidilerek sunulması gerekmektedir. Ziraat Bankası aracılığı ile başvurularını yapacak olan vatandaşın aynı zamanda sigortalı bir işte çalışma şartı aranmaktadır. Geriye doğru en az 6 aylık bir sigorta prim gününü de bulundurmalıdır. Henüz yeni işe yeni başlamış olanlar ise kefil ya da ipotek vermesi ile kredi başvurularında bulunabilmektedir.

Kredi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar emekli olması durumunda ise maaşlarının banka üzerinden alma şartı aranmaktadır. Eğer emekli maaşınızı hali hazırda banka üzerinden alıyorsanız, başvurunuzu hemen yapabilirsiniz. Daha sonrasında kredi onayını alarak ihtiyacınızı giderme şansına sahipsiniz.

Ziraat Bankası İhtiyaç ve Konut Kredisi Başvuruları Nasıl Yapılmaktadır?

Ziraat Bankası şubelerine gitmeye gerek kalmadan mevcut internet sitesi üzerinden ihtiyaç kredisi ile konut kredisi başvuruları rahatlıkla yapılabilmektedir. Maaşını banka üzerinden alan vatandaşlar için ihtiyaç kredisi için faiz oranı 1.51 olarak belirlenmiştir. Eğer başka bir bankadan alınıyor ise faiz 1.59 olarak belirlenmiştir.