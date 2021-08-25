Son Dakika, Açıklama Geldi, Emekliye 0.75 Faizli Kredi Verilecek mi?

Emekli olan kişilere son dakika yeni bir kampanya duyurusu geldi. Bankalar üzerinden hızlı ve anında kredi kampanyasına katılmak isteyenler, belirli şartlara göre kredi alabilecek. Emekli olan kişilere yapılacak bu kampanyalarda ihtiyaç kredisi kullanacağınız zaman banka 0.75 faizli kredi imkanı sizlere sunacak. İhtiyaç kredisi kampanyasına katılacak olan kişiler, belirli şartlara uygun olması durumunda hemen kredilerini hesaplarına atabilecekler. Banka emekli maaşınızın 0.75 faizli kredi veren bankada olması durumunda krediler hesaplarınıza yatacak. Önümüzdeki aylarda belli olacak ve bankaların açıklanacağı bu kampanya merakla bekleniyor.

Başvuru Şartları Belli Oluyor

Kredi kullanmak isteyen emeklilere bankalar belirli şartlarda onay verecekler. İhtiyaç kredisi kullanmak isteyenler, bankaların belirledikleri kredi şartlarına uygunsa hemen kredilerini hesaplarına atabilecekler. 65 yaş üzerinde olan ve TC vatandaşı olan kişilere bankalar 100.000 TL 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi verecek. Hangi bankadan maaş alıyorsanız, o bankadan hemen kredi başvurusu yapabilirsiniz. Online veya internet kredisi kullanacaksanız da bankadan internet bankacılığı şifresi almanız gerekecek.

Emekli olan kişiler, daha önce bankalardan sıkıntı yaşadılarsa, maalesef kredi onayı alamazlar. Bu kişiler kara liste müşterisi olduğu için kredilerini kullanamayacaklardır. İhtiyaç kredisi alacak kişiler, kırmızı kalem olduğu durumdaki bankanın borçlarını kapatarak kredi alabilirler. Emekliler, yaş durumuna göre bankalardan hayat sigortası da yaptıracaklardır. Yaşınız ne kadar yukarda olursa bankalardan o kadar fazla hayat sigortası ödersiniz.

Başvurular Nasıl Yapılır?

Emekli olan kişilere 0.75 faizle kredi onayı verilirse, bankalardan birden fazla yöntem ile başvurunuzu yapabilirsiniz. Özellikle SMS ile kredi kullanmak isteyenler, bankalarıN SMS kredi servisleri ile hemen başvuru yapabileceklerdir. SMS kredi başvurusu yaptığınızda banka hemen sizlere sonucunu söyler ve onay alırsanız da aynı gün kredi kullanırsınız. Ayrıca emekli maaşı aldığınız bankanın internet şifresi ile mobil uygulamaya giriş yaparsanız, kredi onayı alabilir ve onaylı kredinizi hemen kullanabilirsiniz. Bu şekilde bankaya gitmenize de gerek kalmayacak. Detayları da kendi bankanızdan öğrenebilirsiniz.

Şu an için bankalarda güncel faiz oranları ile emekli kredileri veriliyor. Hangi bankadan emekli maaşı alıyorsanız, o bankadan kredi başvurunuzu yapabilirsiniz.