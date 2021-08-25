Son Dakika, Garanti BBVA Emekli Kredisi Avantajları Yayınladı

Emekliler için özel olarak tasarlanan Garanti BBVA emekli kredisi sayesinde, siz de artık ihtiyaçlarınızı ertelemek zorunda değilsiniz. Garanti BBVA, kendi müşterisi olan ve emekli maaşını kendisinden alan müşterilerine kredi avantajı sağlıyor. Bu sayede emekli müşteriler, başı sıkıştığında hızlıca ve güvenle kredi talebinde bulunabiliyor.

Garanti BBVA Emekli Kredisi Almak

Birçok bankanın yaptığı bir uygulama olan emekliye kredi fırsatı, bankaların müşteri kazanmasını sağlıyor. Aynen bunun gibi de, Garanti BBVA emekliye kredi veren bankalar arasında bulunuyor. Herhangi bir acil ihtiyaç halinde emekliler kredi alarak rahatça ihtiyaçlarını karşılayabiliyor. Emekliye verilen kredi kampanyasıyla hem emeklilerin yüzü gülüyor, hem de bankalar memnun kalıyor.

Garanti Maaş Müşterisi Kredi ve Promosyon

Emekli maaşını Garanti BBVA’ya taşıyan vatandaşlar, bankanın sunduğu promosyon fırsatından da faydalanabiliyor. Yanında emekli başka bir arkadaşını getiren müşterinin promosyonu da katlanıyor. Bunun yanı sıra Garanti BBVA emekli kredi imkânlarının genişliği ile de, emeklilerin bu bankaya geçişi cezbedici görünüyor.

Garanti Kredi Hesaplama

Emekli müşterilerine özel indirimli faiz oranları uygulayan Garanti BBVA,müşterilerinin en uygun şekilde kredi almasına fırsat tanıyor. Bu sayede birçok emekli Garanti BBVA müşterisi, Garanti BBVA emekli kredisi imkânından faydalanmak istiyor. Örneğin, 10 bin TL’lik ihtiyaç kredisi almak isteyen bir Garanti BBVA müşterisi, emekliye kredi fırsatından yararlanarak yüzde 1,69 oranında faizle kredi alabiliyor.

Garanti Maaş Müşteri Hizmetleri

Bu krediden faydalanmak isteyen müşteriler için banka, kendi sitesi üzerinden detaylı bilgilendirme yapıyor. Örnek kredi hesaplaması hakkında da bilgi veren banka, Garanti BBVA emekli ihtiyaç kredisi almak isteyen her vatandaşa yol gösteriyor. Bu ve benzeri bilgileri edinmek isteyen her müşterinin, müşteri hizmetlerini arayabileceğini de söylemeliyiz.

Garanti Kredi Başvurusu

Garanti Bankası’nın sunduğu Garanti BBVA emekli kredisi imkânından faydalanmak için şubeye gitmenize de gerek yok. Kredi başvurularınızı internet bankacılığı ya da Garanti BBVA mobil üzerinden kolayca yapabilirsiniz. Daha önce yarım kalan başvurularınızı da bu şekilde tamamlayabilirsiniz. Bu sayede şubeye gitmeden başvurabilir, krediniz onaylandığında hesabınıza yatan paranızı güvenle kullanmaya başlayabilirsiniz.