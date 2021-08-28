Son Dakika, 81 İle Yazı Gönderildi, Nakit Ödeme Alınacak

Son Dakika: Bankalardan yeni bir kampanya başladı. Uygun faizlerle her bankanın kendine özel kredi kampanyası duyuruldu. Başvuru yapacak olan kişiler kamu bankaları üzerinden düşük faizlerle hem ihtiyaç kredisi alacak hem de borç kapatma kredisi olarak yüksek limitli kredilerinin kapatmasını sağlayacaktır. İhtiyaç kredisi kampanyasına katılacak olan kişiler, bankaların uyguladığı şartlar neticesinde hemen onay alacaklardır.

Bankaların genel müdürlükleri 81 ildeki kendi banka şubelerine 50.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi, 60.000 TL'ye kadar da bankalardan borç kapatma kredisi verileceği hakkında yazı gönderdi. Banka kredi politikalarına uygun olursanız, hemen onaylı olan bu kredileri kamu bankalarından alabileceksiniz. Bankaların yapacağı bu kampanyalarda kredi şartları da belli oldu.

Kredi Şartları Nedir? Kimler Kredi Kullanabilir?

81 ile gönderilen yazı sonrasında kamu bankaları düşük faiz oranları ile müşterilerine kredi imkanını belirli şartlara göre verecektir. Bu sebepten ötürü bankalardan acil durum için kredi alacak olan kişiler, bankaların kredi politikalarına uygun olması durumunda hemen onay alabileceklerdir. Kredi şartlarına uygunsanız, hemen kredinizi kullanacak, değilseniz de kredi olumsuz sonuçlanacaktır.

TC kimlik numaranız üzerinden yapılacak sorgulama sonrasında banka kişinin kredi notuna ve kredi siciline bakarak onay verecek ve belirtilen bu onay sonrasında kredinizi kullanabileceksiniz. İhtiyaç kredisi dahil tüm kredilerde, bankalar aynı şartlardaki müşterilerine onay verecektir.

Sigortalı olarak bir iş yerinde çalışıyorsanız, banka kredi notunuza baktıktan sonra sizin kaç aydır aynı iş yerinde çalıştığınıza bakacaktır. İhtiyaç kredisi alacak olan kişiler, belirli şartlara uygun olması durumunda sigortalılık süresi en az 6 aydır aynı iş yerinde olması gerekmektedir. Özellikle sıfır kredi notu olan kişiler bu kredileri hemen hesaplarına atabileceklerdir.

Emekli olan kişiler ise emekli maaşlarını bu banka üzerinden alıyorsa, kredi onayı alarak işlem yapabilir ve bu şekilde kredilerini kullanabilirler.

Başvuru Nasıl Yapılır?

Kredi başvurusu için şartlara uygun olan kişiler, 50000 TL ihtiyaç kredisi başvurusunu internet üzerinden, 60.000 TL borç kapatma kredisi başvurusunu da bankanın şubelerinden evrakları ile yapabileceklerdir. Size en yakın kamu bankasından bu işlemleri yapabilirsiniz. Banka şubelerine giderek başvuru yapacak olan kişiler, kimlik, gelir belgesi ve borç kapatma bilgilerini en yakın banka şubesine giderek form doldurup kredi kullanabilirler. 36 ay vadeye kadar verilecek olan bu kredilerde ilk taksit ödemesini 3 ay ertelemeli yapabileceksiniz. İhtiyaç kredisi kampanyasına katılacak olan kişiler, bu şartlara göre güncel faiz oranlarından yararlanarak kredi alabileceklerdir.