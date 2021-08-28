Baş Belası Yayından Kaldırılabilir!

Yaz döneminin sona ermesine kısa bir süre kala Eylül itibarı ile kış sezonuna devam edecek olan diziler merak konusu oldu ve konu hakkında pek çok araştırmalar gerçekleşti. Kış sezonunda yayınlanacak dizilerin hangileri olacağı seyirci kitlesi tarafından merak edilirken yapım şirketleri de teker teker karar vermeye başladı. Bir yaz dizisi olarak seyirci karşısına çıkan Aşk Mantık İntikam ise yayınlandığı ilk bölümden beri yüksek reyting oranları alarak diğer dizilerin önüne çıktı.

Aşk Mantık İntikam dizisinin yanı sıra Gökhan Alkan, Yağmur Tanrısevsin ve Merve Çağıran'ın başrollerde yer aldığı Kalp Yarısı isimli televizyon dizisi projesi de yaz döneminde en çok izlenen diziler arasında yer aldı. Fox TV ekranlarında izleyici karşısına çıkan ve sosyal medyada sıklıkla gündem olan Aşk Mantık İntikam dizisinde İlhan Şeşen ile Burcu Özberk ikilisi rol alıyor.

Fox TV ekranlarında dün akşam yayınlanan dizinin 10. bölümü birincilikler elde etti ve tüm kişiler kategorisinde de ortalamanın üzerinde bir puan aldı. Bunun yanı sıra proje milyonlarca hayranı ekran başına toplamayı başarırken AB ve ABC1 kategorilerinde de günü ikinci olarak bitirmiş oldu. Dizinin başarılı performansı izleyici kitlesini her zamanki gibi mutlu ederken Aşk Mantık İntikam isimli dizinin kış döneminde de ekranlarda yer alacağının kesin olduğu düşünülüyor.

Kalp Yarası ile Aşk Mantık İntikam dizlerinin durumu her ne kadar iyi gitse de zor günler geçiren başka bir proje bulunmakta. Seçkin Özdemir ile İrem Helvacıoğlu gibi birbirinden başarılı iki oyuncunun başrollerde bulunduğu Baş Belası dizisinin reytinglerinin hiç iyi gitmediği bilgisine ulaşıldı. Ekranlara gelen yeni bölümde yine düşük reyting oranları alınırken proje hakkında verilecek karar merak konusu oldu.

11. yeni bölümü ile ekranlara gelen Baş Belası dizisi dün akşam seyirci kitlesi ile buluştu ve yine düşük reyting alarak hayranlarını üzüntüye boğdu. Yayından kaldırılma riski bulunan Baş Belası hakkında alınacak karar merak içerisinde bekleniyor.