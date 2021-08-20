Son Dakika, 65 Yaşına Kadar Olan Kişilere Ödeme Yapılacak, Şartlar Belli Oldu

İhtiyaç kredisi kullanmak istiyorsanız bankaların belirli şartları vardır. Bu şartların başında ilk olarak kredi notu ve kredi yaş sınırı gelmektedir. Eğer bir bankadan kredi kullanmak istiyorsanız o bankanın belirlediği politikalara göre kredi alacaksınız. Bazı bankalar 65 yaşına kadar kredi verirken bazı bankalar ise sizlere daha yüksek yaşlarda da kredi vermektedir. Kredi yaş sınırı 65 yaşına kadar olan bankalara sizler için araştırdık. Sizlerde bu bankalar üzerinden hemen kredi başvurunuzu yapabilirsiniz.

Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi başvurusu

Ziraat Bankası üzerinden 65 yaşına kadar olan kişiler emekli ve çalışıyor olması durumunda banka üzerinden kredi kullanabiliyor. Sizlerde bu banka üzerinden kredi kullanmak istiyorsanız size en yakın Ziraat Bankası şubesine giderek kimlik ve gelir belgenizi vermeniz yeterlidir. Emekli olmanız durumunda emekli maaşınızı bu bankaya taşımalı çalışan olmanız durumunda da en az 6 aydır aynı iş yerinde çalışıyor olmanız gerekiyor. Kredi başvurusu yaptığınız zaman sizlere banka hemen sonuç verecektir. Ziraat Bankası devlet bankası olmasından ötürü diğer bankalara nazaran daha uygun faiz ile kredi imkanı sunuyor. 36 ay vadeye kadar alacağınız bu kredilerde ilk taksit ödemeniz de 3 ay erteleme yapma imkanımız bulunmaktadır.

Garanti Bankası ihtiyaç kredisi başvurusu

Garanti Bankası üzerinden de ihtiyaç kredisi başvurusu yapabilirsiniz. Banka şubelerine giderek kimliğinizi verdikten sonra kredinizi hemen kullanabiliyorsunuz. Kredi başvurusu yapacak olan kişilerin en az 3 aylık sigortası olması veya bankadan emekli maaşı alması şartı vardır. Eğer bu bankadan bir emekli maaşı almadıysanız kredinizi maalesef kullanamazsınız emekli olan kişilerin maaş taşıma şartı vardır. Garanti Bankası 100.000 TL ye kadar 36 ay vade ile müşterilerine kredi imkanı sunmaktadır.

QNB Finansbank ihtiyaç kredisi başvurusu

QNB Finansbank üzerinden de ihtiyaç kredisi başvurusu yapabiliyorsunuz. 50 30 numarasına kimlik numaranızı gönderdikten sonra kredi başvurunuzu yapabilir ve ne kadar onay alacağınızı görebilirsiniz. QNB Finansbank üzerinden ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişiler 50/30 numarasına kredi başvurusunu yaptıktan sonra onay alırlarsa bu onaylı mesaj ile en yakın banka şubesine giderek kredilerine hızlı bir şekilde kullanabilirler.

Kredi kullanacak olan kişiler banka kredi notu 1200 ve üzerinde olması durumunda 36 ay vadeye kadar ve 100.000 TL kredi başvurusu yapabiliyor. Ayrıca bankanın resmi internet sitesine girerek veya bankanın müşteri hizmetlerini arayarak da kredi başvurusu yapmanız mümkündür. Banka şubelerine giderken sadece kimliğiniz ile birlikte gittiğinizde bankanın müşteri temsilcisinden veya gişe personelinden kredi başvurusunu yapabiliyorsunuz. QNB Finansbank onayladığı kredileri aynı gün içerisinde sizlere kimlikle kefilsiz olarak sunacaktır.