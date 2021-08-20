3 bankadan 35000 TL Ödeme kararı çıktı, 3 Ay Ertelemeli ve 36 Ay Vadeli Ödemeler Sabah Başladı

35.000 TL'ye kadar bankalardan ihtiyaç kredisi kullandığınız zaman bankalar sizlere belirli şartlar dahilinde kredi onayı vermektedir. 35.000 TL ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişiler şartlara uygun olmaları durumunda kredilerini banka şubelerinden hızlı bir şekilde alabileceklerdir. Sizlerde eğer kredi notunuz yüksek ise vereceğimiz bankalar üzerinden 35.000 TL'ye kadar kredi anında kullanabilirsiniz.

Kredi notu 1200 ve üzerinde olan müşterilerin kredilerini anında kullanabileceklerini söylemek istiyoruz. Banka kredisi başvurusu yapacak olan kişiler 35 bin TL'ye kadar bankalardan kredi başvurusu yapabilirler.

Akbank 35.000 TL kredi başvurusu

Akbank üzerinden 35.000 TL'ye kadar kredi başvurusu yaptığınız zaman banka sizlere anında ne kadar onay alacağınızı söyler. Akbank üzerinden ihtiyaç kredisi bankanın internet bankacılığı şubesinden hızlı bir şekilde yapılabilmektedir. İnternet bankacılığı şubesine giderek hemen kredi başvurusunda bulunabiliyorsunuz. Kredi başvurusu yapacak olan kişiler Akbank internet bankacılığı olan Akbank Direkt uygulamasına girerek buradan online bir şekilde kredi başvurusunu yapabiliyor.

Bu şekilde yaptığınız kredi başvurusunda onay alırsanız banka şubesine gitmeden hemen kredinizi kullanabilirsiniz. Krediniz sizin Akbank hesabınıza yatacaktır. 444 25 25 numarasını arayarak da hemen kredi başvurusu yapabilir veya başvuru sonucunuzu sorgulayabilirsiniz.

Anadolubank 35.000 TL kredi başvurusu

Anadolubank fazla tercih edilmese de müşterilere kredi kampanyası yapan bankaların başında geliyor. Sizler de 36 ay vadeli ve 3 ay ertelemeli olarak ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorsanız Anadolubank internet sitesine girerek veya Anadolubank şubesine giderek ihtiyaç kredisi başvurusu yapabilirsiniz. 35 bin TL'ye kadar bu banka üzerinden kredi kullanmanız mümkün olacaktır.

Banka kredi notu 1200 ve üzerinde olan müşterilere emekli ve çalışıyor olması durumunda kredi kullandırır. Eğer bir iş yerinde çalışıyorsanız en az 1 yıldır aynı iş yerinde sigortalı olarak çalışmamız gerekiyor. Anadolubank üzerinden bu şekilde kredi kullanabiliyorsunuz. Size en yakın banka şubesine giderek ihtiyaç kredisini kullanabilirsiniz.

TEB Bankası 35 bin TL ihtiyaç kredisi başvurusu

TEB Bankası üzerinden de 35 bin TL'ye kadar kredi başvurusu yapabiliyorsunuz. Kredi başvurusu yapacak olan müşteriler SMS atabilir veya bankanın internet sitesi üzerinden kredi başvuru formunu doldurabilirler. Kredi başvuru formunu doldurduktan sonra banka sizlere ne kadar onay alacağınızı gösterecektir. Kredi sonucu uygun olan kişiler bu kredileri banka şubesinden ve internet bankacılığından kullanılır.

Kredi başvurusu için SMS atmak istiyorsanız TC kimlik numaranızı 44/66 numarasına göndermeniz yeterli olacaktır. Kredi başvurusu sonrasında banka cep telefonunuza 5 dakika içerisinde ne kadar onay aldığınızı gösteren bir mesaj gönderecektir. Bu mesaj ile birlikte kredinizi kullanmış olacaksınız. Bankanın Ayrıca ceptetep uygulamasını kullanıyorsanız da banka şubelerine gitmeden kullanmanız mümkündür.