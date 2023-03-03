Son dakika: 60 günlük enflasyon rakamları sonrasında memur ve emeklinin Temmuz 2023 maaş zammı belli oldu

Ocak ayında zam oranları yüzde 30’a yükseltilen, ek göstergeleri yenilenen memurlara ve memur emeklilerine Temmuz’da ise yüzde 6 zam ve enflasyon farkı verilecek. TÜİK'in açıkladığı verilere göre şimdiden fark oluştu. Temmuz zammı yüzde 7.96’ya ulaştı. Geriye 4 veri kaldı…



Yüzde 30’a yükseltilen Ocak zammı ve 15 Ocak’ta yürürlüğe giren ek gösterge düzenlemesiyle 2023 yılına başlayan memurlar ve emekliler, gözünü şimdi de Temmuz ayına çevirdi. Memurlara ve memur emeklilerine Temmuz’da yüzde 6 zam ve enflasyon farkı yansıtılacak. Bu farkı ise ilk 6 ayda enflasyon oranının yüzde 8’i ne kadar aştığı belirleyecek.

Memurların ve emeklilerinin Ocak ayında yüzde 8 toplu sözleşme artışı ve enflasyon farkıyla yüzde 16.48 çıkan zam oranları, 13.52 puanlık refah payıyla yüzde 30’a yükseltilmişti. Bunun için yapılan yasal düzenlemede de 13.52 puanlık ilave oranın, aynı döneme ilişkin enflasyon farkı hesaplamasında dikkate alınmayacağı belirtilmişti. Yani memurların Temmuz’da yüzde 6 zamma ilave enflasyon farkı alabilmesi için ilk 6 aylık enflasyonun yüzde 21.52’yi (yüzde 8 + 13.52) değil, yüzde 8’i aşıp aşmadığına bakılıyor.

2 AYLIK TÜFE YÜZDE ..

Bu yılın ilk 2 aylık enflasyon oranı Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklandı. Ocak enflasyonu yüzde 6.65 olarak duyurulmuştu. Şimdi de Şubat enflasyonu 3.15 olarak açıklandı. 2 aylık enflasyon yüzde 10 olurken, memurlara ve memur emeklilerine şimdiden enflasyon farkı oluştu. Temmuz zammı Şubat itibariyle yüzde 7.96’ya ulaştı. 4 ayda çıkacak enflasyon verilerine göre bu oran artacak.

Bağ-Kur esnaf

Mevcut: 5.456 TL

Yeni: 6.001 TL

SSK (2000 öncesi)

Eski: 6.093 TL

Yeni: 6.702 TL

En düşük Emekli: 5.500 TL

Yeni: 6.050 TL

*Not: En düşük emekli maaşı alt sınırı düzenleme ile belirleniyor.

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