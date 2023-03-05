Son dakika: 4D'li Kamu ve taşeron işçilere 2023 yılı ilave tediye ikramiyesi kaç para oldu?

Kamu işçileri için 2023 ilave tediye tarihleri belli olmaya başladı. Devlet ve devlete bağlı müesseselerde çalışan işçiler ilk tediye ödemelerini 27 Ocak'ta alacak. 6772 sayılı kanun gereğince, kamu işçilerine 52 günlük ilave tediye ödemeleri yapılıyor. Hesaplama tediye 2023. Yayımlanan kararlar neticesinde, tediye ödemeleri en düşük 2 bin 168 lira olarak kararlaştırılmıştır.

İlave Tediye Yatış Tarihi

2023 Yılında kararname yayınlandı. Bu kararnameye göre;

· Devlet ve devlete bağlı müesseselerde çalışan işçiler ilk ödemelerini 27 Ocak'ta, ikinci ödemelerini 14 Nisan'da alacak.

· Yer altı işlerinde çalışanlarına verilecek ödemelerde 22 Aralık'ta tamamlanacak.

Tediye Ne Anlama Gelir?

İlave tediye olarak tanımlanan bu ödemeden taşeron çalışanlarda yararlanıyor. İlave tediye, devlet memurları kanununda bulunan ikramiye türlerinden bir tanesidir. Yılda bir kere verilir. Tüm çalışanlar bu ikramiyeden yararlanabilir. Birinci ve ikinci maddelerde yer alan işçilere tediye ödemesi gerçekleştirilir.

Tediyeyi Kimler Alabilir?

İlave tediyeyi kimler alabilir? Kamu alanında çalışmakta olan ve işçi vasfında olan kimselere bu ödemeler gerçekleştirilir. Yılda bir kere verilen ödemeler 2023 yılında zamlandı. İkramiyeler verilirken çalışanların ücretlerine bakılmamaktadır. Genel ve katma bütçeli kurumlarda çalışan kişiler tediye ödemelerinden yararlanabiliyor. Belediye ve özel idarelerde de hizmet akdi ile çalışan işçiler ilave tediye ödemesi alabiliyor. Tediye ödemeleri konusunda mevzuatı internet üzerinde bulabilirsiniz. Tediye ödemelerine 2023 yılında da devam ediliyor.

