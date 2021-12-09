Son Dakika: 45.000 TL Ödeme Yapılacak, TC Kimlik Belli Ediyor

Nakit ihtiyacı son zamanlarda en çok arayışta olduğumuz durumdur. Bankalarda bu ara işleri fırsata çevirerek düşük faiz oranları ile vatandaşlara Kredi imkanı sağlıyor ve bu sağlamış oldukları kredilerle birlikte yüksek vadeli ve düşük faizli işlem yapıyor. Son yapılan kampanyada Yapı Kredi Bankası resmi internet sitesi üzerinden duyuru yaptı. Yapı Kredi Bankası üzerinden 45.000 TL ödeme alabilir ve bu parayı ilk taksit ödemesinde 90 gün erteleyebilirsiniz. Banka kredi şartlarına uygun olan vatandaşlar Yapı Kredi Bankası kredi politikalarına uygun olması ile birlikte bankadan başvuru yapabilir ve istedikleri zaman oturdukları yerden 45.000 TL ödeme alabilir.

Yapı Kredi Bankası yapmış olduğu bu kampanya ile birlikte özellikle bireysel müşterilerine vereceği kredi kampanyası detaylarını resmi internet sitesi üzerinden paylaştı. Bankadan yapılan Açıklama ile birlikte Yapı Kredi Bankası ihtiyaç sahibi olan vatandaşlara 45.000 TL Ödeme yapacak ve bu ödemeler ile birlikte hızlı bir şekilde sizlere kredi onayı verecek.

Oturduğunuz yerden de başvuru yapabileceğiniz bu Kredi kampanyasına katılmak isteyen kişiler belirtilen şartlara uygun olmaları durumunda Yapı Kredi bankası 5 dakika içerisinde sonucunu kişinin cep telefonuna gönderdiği mesaj ile gösterecektir. Banka kredi notu uygun olan vatandaşlar başvuru yaparak 45 bin TL 36 ay vadeli kredi kullanabilir. Sizlerde Bu banka üzerinden başvuru yapmak istiyorsanız 45.000 TL kredi kullanabilmeniz için bankanın en kolay kredi başvuru yöntemi olan SMS ile kredi başvuru yöntemlerinden bir tanesini seçerek hemen işlem yapabilirsiniz.

Yapı Kredi Bankası ihtiyaç kredisi başvurusu

Yapı Kredi Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu SMS ile İstediğiniz zaman yapabilirsiniz. Cep telefonunuzun mesaj kısmına girerek bireysel yazın boşluk bırakın kimlik numaranızı yazın boşluk bırakın ve son ay almış olduğunuz aylık geliri yazarak 4411 numarasına mesaj ile gönderin.

Kendi cep telefonu numaranızı üzerinden göndermiş olduğunuz mesaj sonrasında banka 45.000 TL için sizlere Kredi değerlendirmesi yapacak ve düşük faiz oranları ile sizlere bu krediyi kullandıracak. İhtiyaç kredisi başvurusu yaptığınız zaman onay alırsanız en yakın banka şubesine etkinlik ve gelir belgeniz ile giderek onaylı tutarı kullanabilirsiniz.