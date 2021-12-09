43, 44, 45, 46 Yaşında Emekli Olmak İsteyenlere Haber Geldi, Erdoğan Duyurdu

EYT bekleyen vatandaşlar için son dakika gelişmesi yaşandı. Emekli olmak için yaş sınırını bekleyen ve bu sebepten ötürü emekli olmayan mağdur kişiler, EYT ile ilgili haberleri takip ediyor. Özellikle 43,44,45,46 yaşında olan ve hala emekli olamayan kişiler EYT çıkıp çıkmayacağı konusunda araştırmalar yapıyor.

43,44,45,46 yaşında olan kişilerin dikkate alacağı yeni bir gelişme yaşandı. Ülkenin gündemini meşgül eden EYT haberi detayları... Yapılan açıklamalar sonrasında EYT durumu nedir belli oldu. EYT Gelişmeleri hakkında neler yaşanıyor haberimizde...

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) Meselesindeki Gelişmeler

EYT bekleyen kişilerin özellikle mesleki yıpranma payı ile erken emekli olacağını söyleyebiliriz. Emekli olmak isteyenler, yıpranma payı ile birlikte, çalışma süresi sonrasında erken emekli olabilecekler. Yıpranma payı olan işlerde çalışan kişiler, zam ve yıpranma tesellisi gibi ücretlerde alabiliyor. Bu kişilerin en çok beklediği haber ise erken emekilik haberi...

Devlet yaptığı duyuruda, bu gruba giren vatandaşların, erken emekli olması için politikalar üzerinde çalışmalarına başladı. Yapılacak olan bu görüşmelerde 18 farklı meslek, 45 mesleğe çıkabilecek. Yeni yasa onaylandıktan sonra 45 mesleğe kadar yıpranma payı olacak. Bu durumda da bu işlerde çalışan ve emekli olan kişiler, EYT beklemeden emekli olacak. Her ne kadar ülke içerisinde ekonomik çalkantılar olmakta ve emekli maaşlarının alım gücü ve ücreti düşük olsa da vatandaşlar erken emekli olabilmek için gün saymaktadır. Bu sebeple hükümetin EYT ile ilgili yapacağı çalışmalar oldukça önemlidir.

Yıpranma payı ve riskli meslek gruplarında çalışan kişilerin iş kanununa göre bu yasadan yararlanarak erken emekli olma hakkı verilecek. Ancak bu tarz işlerde en az 5 yıl ile 8 yıl çalışmış olmanız gerekmektedir. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamasına göre 2017 yılında yapılması için konuşulan EYT meselesi projesinin 2022 yılında gerçekleşmesi bekleniyor.