Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Emekli Aylığı Alan Kişilere 10 bin TL Kredi Verilmesini Onayladı! 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emekli aylığı alan kişilere 10 bin TL verilmesi meselesini onayladı. Emekli kişiler için gerçekleştirilen devlet destekli kampanyalarda 10 bin TL’ye değin ödeme alacak olan kişiler 36 ay vadeye kadar işlem gerçekleştirebilecek. Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Bankası şubeleri aracılığıyla bu kampanyaya başvurabilirsiniz.

10 bin TL’ye kadar 36 ay vadeli nakit parayı bu şekilde kullanabilmiş olursunuz. Acil bir durumda kullanılabilecek kredi kampanyasına katılmak için emekli maaşınızı bu bankalar aracılığıyla almalı ve emekli maaşı aldığınız hesap üzerinden başvurunuzu yapmış olmanız gerekiyor. Emekliler için nakit ihtiyacı normal bir durumdur. Bu gibi durumlarda emekli kişiler kredi kullanmak adına bankaların şubesine gitmeye gerek kalmadan bireysel ihtiyaç kredisini mobil uygulamalar ile yapabilirler.

Eğer ki siz de emekli maaşı aldığınız hesap üzerinden başvuru yaparak 10 bin TL ve üzerinde nakit almak istiyorsanız hemen başvurunuzu gerçekleştirmelisiniz. İlk taksit ödemesinde 3 ay ertelemeli şekilde totalde ise 36 ay vadeli şekilde alacağınız 10 bin TL kredi için banka sizi düşük faiz oranlarıyla ve devlet destekli biçimde yardımcı oluyor. Emekli maaşını ilk kez bu bankalara taşımış olan vatandaşlar daha yüksek seviyelerde kredi kullanabilir. Fakat daha evvel kredi alanlar 10 bin TL’ye dek belirtilmiş olan limitlerde krediyi hemen hesabına alabilir.

10 bin TL İçin Başvuru Nasıl Gerçekleştirilir?

Emekli olan kişiler için acil nakit kampanyasına başvurmak istemekteyseniz 10 bin TL kredi kullanmak için başvurunuzu bankanın internet bankacılığı uygulamasını kullanarak gerçekleştirebilirsiniz. Örneğin Ziraat Bankası’ndan emekli maaşı çeken bir kişi emekli maaşı aldığı hesap üzerinden bir internet parolası oluşturmalı ve bu şifreyle de Ziraat Bankası’nın mobil uygulamasına giriş yapıp kredi başvurusu yapmalıdır. Şayet internet bankacılığı kullanan biri değilseniz bankanın resmi internet sitesine girip bu kısımdan kredi başvuru formu doldurup aynı işlemi yapabilirsiniz. Bu şekilde hiçbir sorun çıkmadan kredi başvuru işlemleri adım adım tamamlanabilir. Neticesinde de size kredi çıkıp çıkmayacağını anlarsınız.