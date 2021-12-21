Son Dakika: 3 Bankadan 10.000 TL Ödeme Hesaplara Yatıyor

Kredi alamayan vatandaşlar on bin TL'ye kadar ödeme almak istiyorsa, bankalar üzerinden başvuru yaparak istedikleri zaman bu kredileri kullanabilirler. Kredi başvurusu yapacağınız zaman banka sizin kimlik numaranız üzerinden bir sorgulama yapar ve bu sorgulama sonrasında size ne kadar kredi onayı vereceğini söyler.

Bankalar üzerinden ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorsanız, iyi müşteri grubunda olmanız ve kredi notunuz yüksek olması gerekiyor. İhtiyaç kredisi dahil tüm kredilerde bankalar kendi yapmış oldukları kredi politikalarına göre, müşterilere kredi onayı vermektedir.

Bu sebeple bankalar üzerinden ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşların en düşük kredi notu: 1200 ve üzerinde olması şarttır. On bin TL'ye kadar alacağınız ihtiyaç kredisinde 36 ay vadeli ve ilk taksit ödemesinde üç ay erteleme yapma imkanınız bulunuyor.

Akbank

Akbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak istiyorsanız, bankanın müşterisi olmanız durumunda, şubelere gitmeden mobil uygulama üzerinden kredi kullanabilirsiniz. Akbank İhtiyaç Kredisi Başvurusu, ayrıca SMS ile yapılıyor.

Sms ile ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan kişiler kredi yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numarasını da yazarak bu mesajı: 44 25 numarasına gönderebilir. Sms ile ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak isteyen kişiler, ayrıca bu banka üzerinden 3 ay ertelemeli, toplamda 36 ay vadeli kredi kullanabilir.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank

Kamu bankası olan Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden 10000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi başvurusu yapabilir. 36 ay vadeye kadar kredinizi düşük faiz oranlarıyla kullanabilirsiniz.

Size en yakın banka şubesine giderek veya bankaların mobil uygulamasına girerek bu bankalar üzerinden düşük faizlerle 10000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanabiliyorsunuz. bankanın şubelerine giderken kimlikleriniz ile birlikte kredi başvurusu yapabilirsiniz.

Burgan Bank

Düşük kredi notu olan kişilerin kredi başvurusu yapacağı bir diğer yer ise Burgan Bank olmaktadır. Burgan Bank üzerinden kredi başvurusu yaptığınızda banka sizin kredi notunuzun düşük olduğunu gördüğünde 10.000 TL’ye kadar kredi imkanı verecektir.

Emekli olan kişiler ve maaşlarını bu bankaya taşıyanlarda 10 bin TL’den fazla da kredi alabilirler. Başvurular sadece banka şubelerinden yapılmaktadır. Çalışan kişilerin, çalışma durumuna göre kredi onayı verilecektir.