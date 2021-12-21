Bu Ay İçin Emekli Olan Kişilere 1000 TL Ödeme Nakit Olarak Hesaplara Yatacak

Emekli olan vatandaşlar, Yapı Kredi Bankası üzerinden emekli maaşı alıyorsa, 1000 TL'ye kadar emekli promosyonu alabilecektir. Emekli olan kişiler, 1000 TL ödeme için maaş alması gerekiyor. Emekli maaşınız Yapı Kredi Bankası üzerinden alıyorsanız, 1000 TL'ye kadar ödeme alabilirsiniz.

Yapı Kredi Bankası yaptığı açıklama da emekli maaşı üzerinden 1000 TL'ye kadar promosyon ödemelerini başvuru yapan kişilerin hesaplarına yatırıyor. Bankalar ile SGK anlaşması sonrasında verilen ve emekli maaşı alan kişilere ödenecek olan bu ödemeler devlet destekli olarak veriliyor. Emekli promosyonu almak için bankadan 3 sene maaş almanız yeterli olacaktır. Bankalara ödenen ödemelerde en fazla 750 TL'ye kadar işlem yapan SGK, 750 TL'den üzerindekilerin bankaların kendi tercihi olduğunu açıkladı. Hangi bankadan emekli maaş alırsanız alın sizlere, SGK tarafından en fazla 750 TL ödeme yapılıyor. 750 TL üzerindeki işlemlerde ise bankalar kendi inisiyatifini kullanarak işlem yapmaktadırlar.

1000 TL Emekliye Ödeme

Emekli maaşını Yapı Kredi Bankası üzerinden alan vatandaşlara bin TL'ye kadar promosyon verilmektedir. 1500 TL'ye kadar emekli maaşı alan kişiler, 750 TL, 1500 TL ve 2500 TL arasında emekli maaşı olan kişiler ise 875 TL, 2500 TL ve üzerinde emekli maaşı olan kişilere ise iş bankası 1000 TL nakit ödeme vermektedir. Emekli maaşınızı eğer yapı Kredi Bankası üzerinden almak istiyorsanız, başvuru yaparak, yukarıdaki maaş miktarlarına göre, ödemelerinizi hesaplara yatırabilirsiniz.

Yapı Kredi Bankası, mobil uygulaması üzerinden başvuru yapabileceğiniz gibi, ayrıca bankanın resmi internet sitesine girerek veya banka ATM'si ile müşteri hizmetleri numarasını arayarak da bin TL ödeme için başvuru yapabilirsiniz.

Emekli maaşınızı Yapı Kredi Bankası şubelerine taşıyarak, sadece emekli promosyona değil, ayrıca diğer kredi ve kredi kartı kampanyalarından da faydalanabilirsiniz. Emekli maaşınızı Yapı Kredi Bankası üzerinden alıyorsanız 100000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi başvurusu yapabilir ve ilk taksit ödemesinde 90 gün ertelemeli, toplamda 36 ay vadeli kredi kullanabilirsiniz. Emekli kredisi haricinde banka 10000 TL'ye kadar nakit avans limiti, hesabınıza yatırıyor. Yapı Kredi Bankası, esnek hesap olarak verilen bu ödemeleri de mobil uygulama üzerinden başvuru yaparak alabilirsiniz.