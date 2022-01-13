Son Dakika: 25.000 TL Ödeme Almak İsteyenlere Müjdeli Haberi 2 Banka Verdi

Acil ihtiyacı olan vatandaşlar için kampanya yapan özel bankalar yapmış oldukları kampanyalarda t.c. kimlik numaranız üzerinden sizlere sorgulama imkanı sunar ve kredi onayı verir. T.c. kimlik numaranız üzerinden yapılacak olan sorgulama ile birlikte 25 bin TL'ye kadar kredi kullanmak istiyorsanız bazı şartlara uygun bir müşteri olmanız gerekiyor.

Acil ihtiyacı olan vatandaşlar kredi kullanmak istiyorlarsa Denizbank ve akbank'ın yapmış olduğu bu kampanyaya katılarak her iki bankanın da düşük faiz oranlı ve masrafsız Kredi seçeneklerinden faydalanarak 25 bin TL'ye kadar ödeme alabilir. Özel bankalar arasında en çok kredi başvurusu yapılan bankalar olarak gösterilen bu iki banka üzerinden sizlerde Kredi notunuz uygun olması durumunda kredi başvurunuzu kolay bir şekilde yapabiliyorsunuz.

İhtiyaç kredisi başvurusu yapmak istiyorsanız size uygun olan banka ile çalışarak hemen 36 ay vadeli 25000 TL kredi kullanabilir ve ayrıca bankaların sizler için yapmış olduğu bu ilk taksit ödemesini 90 gün erteleme yapabilirsiniz.

DenizBank

Denizbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak istiyorsanız Kredi alacak olan kişiler SMS atarak Bu banka üzerinden hemen Kredi sonucunu öğrenebilecekleri kampanyaya katılabilirler. Denizbank üzerinden sms ile ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak isteyen vatandaşlar kredim yazıp boşluk bırakıp t.c. kimlik numarasını yazarak 3280 numarasını gönderebilir ve bu şekilde ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilir.

Denizbank ayrıca internet bankacılığı üzerinden de düşük faiz oranları ile 25000 TL ye kadar ödeme yapıyor. 25000 TL ödeme yapan Bu banka 36 ay vadeli olarak Kredi verirken ilk taksit ödemesini 45 gün veya 90 gün ertelemeli olarak Kredi imkanı sunmaktadır.

Akbank

Akbank düşük faiz oranları ile vatandaşlara 25 bin TL'ye kadar ihtiyaç kredisi vermeye devam edecek. 25 bin TL'ye kadar ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan kişiler Akbank üzerinden 36 ay vadeli olarak bu krediyi hemen kullanabilir. 25000 TL ihtiyaç kredisi başvurusu için SMS atmak istiyorsanız Kredi yazılı boşluk bırakın ve TC kimlik numaranızı yazarak 4425 numarasına mesaj olarak gönderin.

Akbank ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak istiyorsanız ayrıca Akbank direkt uygulamasına girerek bu bankadan müşterisi olmanız durumunda Online olarak internet bankacılığı üzerinden İstediğiniz zaman kredi kullanabilirsiniz.