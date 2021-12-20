Ev Alacaklara Sevindiren Müjde! Akbank, Fibabanka ve ING Bank 120 Ay Vadeyle Anında Nakit 500 Bin TL Verecek

Akbank, Garanti Bankası ve ING Bank konut kredisi kampanyasını duyurdu. 120 ay vadeye kadar verilen bu kredi kampanyalarına katılmak için belirlenen koşullara uygun olunması gerekiyor. Peki nasıl başvuru yapılır? Kredi detayları neler? Detaylar haberimizin devamında...

Akbank, Fibabanka ve ING Bank konut kredisi kampanyasını başlattığını duyurdu. 120 ay vadeye kadar verilen bu kredi kampanyalarına katılım sağlamak istiyorsanız bankaların kredi koşullarına uygun olmanız gerekiyor. Bu koşullara uygun vatandaşlar bankaya başvuru yaptıklarında olumlu ya da olumsuz kısa bir süre içerisinde geri dönüş yapılacaktır. Akbank, Fibabanka ve ING Bank konut kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız bunun için pek çok seçenek mevcut.

Ev Alacaklara Konut Kredisi Müjdesi

Akbank, Fibabanka ve ING Bank üzerinden konut kredisi başvurusunda bulunacak olan müşteriler 120 ay vadeye kadar kredi kullanabilecek. Eğer bir ev sahibi olmak isterseniz ve kredi kullanmak isterseniz bu üç banka üzerinden verilen kredi kampanyalarından bir tanesini seçerek kredinizi çekebileceksiniz. Kredi kullanacak vatandaşların kredi notu 1200 ve üzerinde bulunması halinde bankalardan düşük faiz oranları ile kredi çekecekler. Kredi notunuz ne kadar yüksek olursa faiz oranları da o kadar farklılık gösterecektir.

Fibabanka Konut Kredisine Nasıl Başvuru Yapılır?

Son zamanlarda kredi kampanyalarını da güncelleme gerçekleştiren Fibabanka Konut Kredisi olarak da işlemlerini yapacak. Özellikle ilk kez konut sahibi olacak vatandaşlara bu banka üzerinden kredi kampanyası gerçekleştirilmektedir. Kredi notunuz düşük olsa bile düzenli bir geliriniz mevcutsa Fibabanka konut kredisine yaptığınız başvuru kısa bir süre içerisinde onaylanacaktır. Alacağınız evin ekspertiz değerinin %80'ine kadar bu banka üzerinden kredi çekebilirsiniz. Kredi kullanacak vatandaşların en yakın banka şubelerine kimlik gelir belgesi ve alacakları evin tapu belgeleri ile beraber gitmeleri gerekiyor.

Akbank Kredi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Akbank üzerinden de konut kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşların koşullara uygun olmaları halinde kredilerini anında kullanabileceklerini belirtelim. Akbank konut kredisinden faydalanacak müşteriler 120 ay vadeye kadar kredileri hızlı bir şekilde çekebilecekler. En yakın Akbank şubesine müracaat ederek başvuru işlemlerinizi tamamlayabilir ve krediye yönelik detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.