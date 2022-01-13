TEM Otoyolu’nda Taksici Beyzbol Sopası ile Dehşet Saçtı

Dehşet verici olayın Kağıthane TEM Otoyolu’nda meydana geldiği öğrenildi ve beyzbol sopalı ticari bir taksi sürücüsünün adeta terör estirmesi gündemde bulunan konular arasında yer aldı. Taksi sürücüsü, TEM Otoyolu’nda seyir halinde gidiyordu fakat daha sonra durdu ve bagajında bulunan beyzbol sopası ile birlikte trafikte tartışma yaşadığı otomobil sürücüsüne saldırıda bulundu. Taksici saldırdığı otomobilin camını kırmayı da ihmal etmedi ve aynı zamanda sürücünün kolundan yaralandığı bilgisine ulaşıldı.

Beyzbol sopalı ticari taksi sürücüsünün Kağıthane TEM Otoyolu’nda terör estirmesi ve saldırıda bulunması gündemde yer alan konular arasında yer aldı ve vatandaşlar konu hakkında çok sayıda yorum yaptı. Öfkeli taksi sürücüsünün trafikte durarak bagajında bulunan beyzbol sopasını alması ve daha sonra tartıştığı otomobil sürücüsüne saldırıda bulunması ardından bir kişinin kolundan yaralandığı öğrenildi. Bunun yanı sıra otomobilin camının da kırıldığı açıklanan bilgiler arasında yer aldı.

Saat 01.45 sıralarında yaşanan olay, Kağıthane TEM Otoyolu 4. Levent sapağında meydana geldi ve korkunç dakikalar gündemde yer aldı. 34 SİM 56 plakalı olan otomobil iddiaya göre Kuzey Marmara Otoyolu’ndan TEM Otoyolu’na bağlandığı anda arkasında hareket halinde olan 34 TAZ 28 plakalı ticari taksi aşırı hızla gitmeye başladı ve otomobilin önüne geçtiği öne sürüldü. Bir anda otomobil sürücüsü ise önüne çıktı ve taksiye selektör yapması ile çıkan tartışma alevlendi.

Otomobile yaklaşan ticari taksi sürücüsünün hakaret ve küfür ederek hızlı bir şekilde uzaklaşmaya başladığı belirtildi. Belli bir süre boyunca ilerleyen taksi sürücüsü TEM Otoyolu’nda durdu ve tartıştığı otomobilin önünü kesti. Daha sonra bagajda bulunan beyzbol sopasını alarak otomobilde bulunan 1'i kadın 3 kişiye dehşet yaşattı. Sürücü araç camını da kırdı ve elinde bulunan sopa ile taksi sürücüsü defalarca otomobil içerisinde bulunan 3 kişiye de saldırarak otoyolu kapattı.