Son Dakika: 15.000 TL Hesabınıza Yatacak, Hesaplarınızı Kontrol Etmeniz Gerekiyor. 15.000 TL ve üzerinde son dakika haber geldi. Hesabınıza yatacak olan bu destek parasını sizlere Denizbank ödeyecek. Denizbank üzerinden 36 ay vadeye kadar kredi kampanyası başladı. İşte detaylar...

Para ihtiyacı olan kişilere bankalar üzerinden yeni bir destek haberi geldi. Uygun faiz oranları ile birlikte 15.000 TL nakit kredi kullanacak olan kişiler belirli şartlara uygun olması durumunda Denizbank bu kişilere hemen onay vererek krediyi hesaba yatıracak. İhtiyaç kredisi kampanyasına katılmak isteyenler başvuru yaptıkları zaman 5 dakika içinde kredi sonucu alacak.

SMS ile istediğiniz zaman başvurusunu yapacağınız bu kredi kampanyasına kredi notu yüksek olan kişiler hemen onay alacaklar. SMS ile kredi başvurusu yaptığınızda 15.000 TL hemen onay alacaksınız. 15.000 TL'ye kadar 3 ay ertelemeli ve 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi için cep telefonunuzun mesaj kısmına girerek Kredim yazın boşluk bırakın TC kimlik numaranızı yazın 3280 numarasına gönderin. Anında kredi desteği verilecek ve sizlerde bu destek üzerinden ne kadar kredi onayı aldığınızı göreceksiniz.

SMS ile kredi onayı aldıktan sonra size en yakın Denizbank şubesine giderek kimlikle, gelir belgesiz olarak kredi kullanabileceksiniz. Denizbank en kolay yöntemlerle kredi başvurusu yaptıran bankaların başında geliyor. Bireysel ihtiyaç kredisi olarak hemen sonuç alabileceksiniz.

Mobil uygulamadan Nakit

Denizbank mobil uygulamasına giriş yapan kişiler Denizbank internet sitesine giriş yaparak veya bankanın mobil uygulamasından da 15.000 TL hesaplarına para atacaklar. 15.000 TL'ye kadar işlem yapacak olan kişiler ilk taksit 3 ay ertelemeli kredi desteği vermektedir. Denizbank ihtiyaç kredisi kampanyasına mobil uygulamasından giriş yaparak kredi alacak kişiler banka şubelerine gitmeden kredi kullanacaklardır.