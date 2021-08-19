Son Dakika: 10.000 TL Ödemeler İçin Son Şans, Duyuru Yapıldı

Kefilsiz kredi alabilmeniz için bazı önemli şartlar vardır. Bu şartların başında kredi notunuz geliyor. Kredi notu yüksek olması durumunda bankalar sizden kefil istemez. Eğer kefilsiz olarak kredi alacaksanız, 10.000 TL ve üzerinde onay alabileceğiniz bankaları sizlere vereceğiz. Kredi notu yüksek olan kişiler ve bankalarda arası iyi olan kişilerin bu bankalar üzerinden başvuru yapacağını söyleyebiliriz. İşte detaylar.

Fibabanka kefilsiz 10.000 TL ihtiyaç kredisi

10.000 TL kefilsiz kredi kullanmak isteyen kişiler TC. kimlik numaralarını 34 22 numarasına mesaj atarak onay almaları gerekiyor. Alacağınız onay ile birlikte en yakın Fibabanka şubesine giderek bu bankadan kefilsiz kredi kullanabilirsiniz. Üstelik banka onaylı krediler de sizden gelir belgesi de istemez. Ayrıca size en yakın banka şubesine giderek de ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilirsiniz. Eğer Kredi notunuz 1100 ve üzerinde ise banka kefil istemeyecektir. Kredi notu düşük olan kişilere de banka 10.000 TL kefille kredi veriyor.

Odeabank 10.000 TL kefilsiz kredi başvurusu

Odeabank üzerinden de mesaj atarak ne kadar onay alacağınızı görebiliyorsunuz. Odeabank kefilsiz olarak kredi başvurusu yapacak olan kişiler Nakit yazıp boşluk bırakıp TC. kimlik numaralarını yazdıktan sonra 84 44 numarasını mesaj olarak göndermeleri gerekmektedir. Bu şekilde kredi başvurusu yaptığında hemen ne kadar onay alacağınızı da görebileceksiniz. Onaylanan kredi banka şubesinden kullanabiliyorsunuz. Kredi başvurusu ayrıca internet bankacılığından da yapılıyor. Kefilsiz olarak verilen bu kredilerde internet üzerinden onay alırsanız şubelere gitmeden hesabınıza onaylanan krediyi atabilirsiniz.

Enpara 10.000 TL kefilsiz kredi başvurusu nasıl yapılır?

Enpara Bankası üzerinden de online olarak Kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. Bilindiği gibi ülkemizde şubesiz Bankacılık hizmeti veren enpara.com Bankası kredi başvurularında kefil istememektedir. Kredi notunuz 1300 ve üzerinde ise bankadan Online olarak kredi başvurusu yapabiliyorsunuz. Banka müşterisi olmasanız da bankanın resmi internet sitesinden Kredi başvurusunda bulunmanız mümkündür. Onaylanan kredi sonrasında evinize gelecek olan banka personel ile birlikte Kredi başvurusunda ki onaylanan limiti kullanırsınız.

ING Bank 10000 TL kefilsiz kredi başvurusu

ING Bank üzerinden de kefilsiz olarak 10.000 TL kredi başvurusu yapabilirsiniz. Kredi başvurusu yapacak olan kişiler şartlara uygun olması durumunda hemen onay alır. Kredi onayı almak istiyorsanız bankanın resmi internet sitesine girerek buradan ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurmanız yeterlidir. Banka kredi notunuza göre ayrıca faiz oranı uygular. Kişiye göre özel faiz oranlarından yararlanacağınız bu bankadan kredileri 3 ay ertelemeli olarak ve toplamda 36 ay vadeli kullanabilirsiniz. Banka onaylı olan kredilerde kefilin istememektedir.