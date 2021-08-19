Akbank, Yapı Kredi ve İş Bankası İnternet Üzerinden Limitsiz Kredi Verecek, Başvurular Başladı

Kredi başvurusu yapacak olan kişiler genellikle bankalardan artık online olarak işlem yapıyor. İnternet üzerinden verilen kredilerin son zamanlarda özellikle pandemi dönemi sebebiyle oldukça fazla yaygınlaştığını söyleyebiliriz. Sizlerde internet üzerinden kredi başvurusu yaparak hızlı bir şekilde hemen anında onay alabiliyorsunuz. İnternet bankacılığı kullanmanız durumunda bu kredileri anında kullanabileceksiniz. Kredi kullanabilmeniz için de bazı şartlara uygun müşteri olmanız gerekiyor. Bu şartların başında ilk olarak kredi notunuz gelmektedir. Kredi notu en yüksek olan müşteriler bankalar üzerinden internet kredisi kullanabileceklerdir. Eğer banka şartlarına uygun olduğunuzu düşünüyorsanız vereceğimiz 3 banka üzerinden kredi başvurusu yaparak ne kadar onay alacağınızı görebilir ve onaylanan kredinizi de anında hesaba atabilirsiniz.

Akbank internet kredisi başvurusu nasıl yapılır?

Akbank üzerinden internet kredisi başvurusu yapmak isteyen müşteriler kendi bankalarında bir hesabı olması gerekiyor. Bu hesap üzerinde bir internet bankacılığı şifresi alarak hemen kredi başvurunuzu yapabilirsiniz. Akbank üzerinden internet bankacılığı kredi başvurusu yapacak olan müşteriler şartlara uygun olmaları durumunda kredilerini hemen anında online olarak kullanabilecektir. 100.000 TL'ye kadar banka kredi değerlendirmesi yapmaktadır. 100.000 TL'ye kadar kullanacağınız ihtiyaç kredilerinde 36 ay vade ve ilk taksit ertelemesinde de 3 ay erteleme yapmanız mümkündür. Akbank internet kredisi başvurusu yapmak isteyen müşteriler Akbank Direkt uygulamasına girerek buradan Kredi başvurularını hızlı bir şekilde yapabilirler.

Yapı Kredi Bankası internet kredisi başvurusu nasıl yapılır?

Yapı Kredi Bankası üzerinden de internet kredisi başvurusu yapabiliyorsunuz. Banka müşterilerine hem bankanın resmi internet sitesinden hem de bankanın internet bankacılığı ve mobil bankacılığı üzerinden kredi başvurusu imkanı sunmaktadır. 200 bin TL'ye kadar banka sizlere değerlendirme yapar. Yapı Kredi Bankası mobil uygulamasına girerek bu bankadan ne kadar kredi alacağınızı öğrenebilirsiniz. Yapı Kredi Bankası mobil bankacılık üzerinden alacağınız kredilerde 3 ay erteleme ve toplamda 36 ay vadeli kredi kullanabiliyorsunuz.

İş Bankası internet kredisi başvurusu nasıl yapılır?

İnternet bankacılığı veya mobil bankacılığı üzerinden İş Bankası kredi veriyor. Sizler de İş Bankası hesabınızın olması durumunda alacağınız İş Bankası internet bankacılığı şifresi ile birlikte İş Cep uygulamasına girerek ihtiyaç kredisi başvurusu yapabilirsiniz. İş Bankası müşterilerine 50.000 TL ile 100 bin TL arasında ihtiyaç kredisi vermektedir. 36 ay vadeye kadar verilen bu krediler de ilk taksit ödemesinde 3 ay erteleme yapma imkanınız da bulunmaktadır. İş Bankası kredi faiz oranlarını ise müşterilerin kredi notuna göre değerlendirmektedir. Kredi notu düşük olan kişilerin kredi faiz oranları da yüksek çıkacaktır. Başvuru sonrasında ne kadar onay aldığınız ve faiz oranlarını internet uygulaması üzerinden öğrenebilirsiniz.