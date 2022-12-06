SON DAKİKA: 1 milyon TL'ye kadar ÖTV ödemeden otomobil alabileceksiniz! Son 25 güne girildi!

SON DAKİKA: Son 25 güne girildi! 1 milyon TL'ye kadar ÖTV ödemeden otomobil alabileceksiniz! Bilindiği üzere engelli kişilere ÖTV muafiyetli otomobil alma olanağı sağlanıyor. Belirli bir yüzdenin üstünde engelli olan yurtdaşlar, otomobil alabilmek istediklerinde otomobilleri ÖTV olmadan satın alabiliyor. 2023 senesinde bu yolla alınan otomobillerde yapılan limit rekor seviyede artacak.

Engelli raporu olanlar ÖTV ödemeden otomobil alma hakkına sahip oluyor. Bu anlamda yüzde 40 ve yüzde 90 üzeri engelli hallere göre muafiyet 2 biçimde oluyor. Yüzde 90 üstünde engelli olan kişilerin yakınları ÖTV'siz otomobillerden yararlanabiliyor. Yüzde 40 ve üstünde engelli olan kişilerin alacağı arabayı ise kendilerinin kullanması gerekiyor.

Yüzde 40 ve üstünde engelli olanlar, ilk olarak rapor almalı. Engellilik halini gösteren kurul raporu ve özel engelli aracını kullanabilir raporundan sonra kiş, H klasmanında ehliyet alarak ÖTV'siz otomobil alır.

Yüzde 90 ve üstünde engelli olanlarda, şayet raporda özel engelli aracı kullanabilir deniyorsa arabayı kullanabilecek. Bu bireylerin de H sınıfı ehliyet alması lazımdır. Ama vatandaş, engeli sebebiyle aracı kullanamayacaksa birinci ile üçüncü dereceye kadar yakınları aracı satın alabilir.