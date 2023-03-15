Son Dakika: 0.99 Faiz Oranıyla 24 Ay Vadeli Kredi Açıklandı, Başvurular Rekor Seviye Olacak

0.99 faiz oranları ile birlikte nakit kredi kullanacak olan vatandaşlar için gerçekleştirilen yeni ihtiyaç kredisi kampanyasında 24 ay vadeli kredi kampanyası 2 banka tarafından açıklandı. Ziraat Bankası ve Halkbank tarafından başlatılacak olan bu Kredi kampanyasında 0.99 faiz oranları ile birlikte ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorsanız Kredi şartlarına uygun olan vatandaşlara hemen aynı gün içinde kredi ödemesi gerçekleştirilecek bir kampanya hazırlandı ve 0.99 faizlerle 15.000 TL'ye kadar ödeme verileceği duyuruldu.

0.99 faiz oranları ile birlikte ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorsanız şartlara uygun olan tüm vatandaşlar banka müşterileri olmaları durumunda Ziraat Bankası ve Halkbank tarafından ihtiyaç kredisi almak için şubelere gitmeden de bu işlemleri kolay bir şekilde yapabilecekler ve diledikleri zaman ödemelerini alarak hesaplarına bu kredileri hemen kullanabileceklerdir. Ziraat Bankası ve Halkbank yapılan Kredi kampanyasında başvuru şartlarına uygun olan kişilere 10.000 TL ve 20.000 TL arasında da aynı zamanda 1.24 faiz oranları ile birlikte kredi ödemesi daha vermektedir.

Ziraat Bankası ve Halkbank tarafından Kredi başvurularını gerçekleştirecek olan vatandaşların öncelikli olarak bireysel müşteri olması ve kredi puanı da 1500 ve üzerinde olması durumunda 0.99 faizlerle Kredi başvurularını mart ayı sonuna kadar yapabileceği haberi verildi. Ziraat Bankası ve Halkbank üzerinde hesabınızın olması durumunda başvurunuzu gerçekleştirmek için banka şubelerine gitmeden de işlemlerinizi yapabileceğiniz ve internet bankacılığı kullanmanız durumunda da işlemlerinizi yaparak bu iki banka üzerinden kredi ödemelerinizi alabileceğiniz açıklandı. emekli olan vatandaşlarda Kredi kampanyalarına katılabiliyorlar ve emekli maaşlarına ilk defa bu bankaya taşıyarak kredi almak isteyen vatandaşlara da devlet destekli faiz oranlarından yararlanarak 100.000 TL'ye kadar ödeme veriliyor.