Son Dakika: 0-2-4-6-8 TC Kimlik Kartı Numarası Son Hanesi Olanlara 30.000 TL Ödeme Verilecek, 3 Banka Birleşti

Şimdi sizlere 3 banka ismi söyleyeceğiz ve bu 3 banka üzerinden yapılan kampanyada TC kimlik numaranızı sorgulaması sonrasında 30.000 TL ödeme alabileceksiniz. Son zamanlarda bankalar yaptıkları kampanyalar ile birlikte aynı gün içinde ödemeli krediler almak istemektedirler. Nakit kredi kullanacak olan kişilere uygun faizlerle krediler verilebilmesi için başvuru yapan kişinin TC kimlik numarası önemli olmaktadır. Bu kredilerde şartlara uygun olan kişiler, 3 ay ertelemeli kredi alabileceklerdir. Bu kampanyaya katılacak kişiler hangi bankalardan destek alabilecek merak edilmektedir. Akbank başta olmak üzere Denizbank ve TEB bankası vatandaşların kimlik numaraları üzerinden 30.000 TL destek ödemesi vermektedir.

Denizbank

Denizbank üzerinden nakit başvurusu yapacak olan kişilere KREDİM TC KİMLİK numarasını 3280 numarasına mesaj atmaları durumunda aynı gün içinde kredi onayı verilmektedir. Nakit kredi alacak kişilere banka hemen sonuç verecek ve onaylanan kredi de SMS onaylı olduğu için bankalardan kullanılacaktır. Denizbank hesabınız varsa banka hesap numarası üzerinden de kredi alabileceksiniz.

Akbank ve TEB Bankası

Akbank ve TEB bankası da SMS ile kredi veriyor. Bu kredileri alacak kişilerin banka kredi notu yüksek olması isteniyor. Akbank üzerinden KREDİ TC KİMLİK yazarak 4425 numarasına, TEB bankası üzerinden başvuru için ise TC KİMLİK numaranızı 4466 numarasına mesaj atmanız yeterli olacak. Banka kredi notu 1200 ve üzerinde olan herkes başvuru yapılacak olan bu kredileri hemen hesaplarına yatırabileceklerdir. Akbank ve TEB bankası üzerinden ayrıca mobil kredi verilmektedir. Banka hesabınız varsa hemen hesap numaranız üzerinden şifre alın ve bu bankanın yaptığı kredi kampanyasına internet bankacılığı üzerinden katılın. İnternet üzerinden onay alırsanız da bankaya gitmeden kredi kullanın. 30 bin TL kredi için 36 ay vadeye kadar işlem yapacak olan bu iki banka düşük faizli kredi vermektedir.